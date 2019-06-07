Bakan Ersoy: "Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız"
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Shanahan, F-35 programıyla ilgili skandal kararı Hulusi Akar'a mektupla ilettiğini açıkladı