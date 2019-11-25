Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)
Karton kamera Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü Eski film afişleri Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera...
Karton kamera
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü
Eski film afişleri
Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. (3)
Haber Videosu: Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)