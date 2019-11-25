Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)

25.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:09

Karton kamera

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü

Eski film afişleri

Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. (3)

Kaynak: AA