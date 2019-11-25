Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)
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Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)

Karton kamera Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü Eski film afişleri Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera...

25.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:09
Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)

Karton kamera

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü

Eski film afişleri

Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)
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