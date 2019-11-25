Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti

25.11.2019 20:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:54

Abdulselam Arslan'ın kendi yaptığı karton kamerayı elinde tutması

Çocuğun karton kamerayı omzuna koyması

Çocuğun karton kamera ile pozlar vermesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile odaya girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Abdulselam Arslan karton kamerayı kullanması

Abdulselam Arslan'ın omzunda karton kamera ile Bakan Ersoy'a soru sorması

Bakan Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi

Paketin içinden çıkartılan kamera

Abdulselam Arslan'ın gerçek kamera ile poz vermesi

Abdulselam Arslan'ın gerçek kamera Bakan Ersoy'a soru sorması

Bakan Ersoy ile Abdulselam Arslan'ın koltukta oturması ve sohbet etmeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti.

Kaynak: AA