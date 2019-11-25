Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti
Abdulselam Arslan'ın kendi yaptığı karton kamerayı elinde tutması Çocuğun karton kamerayı omzuna koyması Çocuğun karton kamera ile pozlar vermesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile odaya girişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Abdulselam...
Abdulselam Arslan'ın kendi yaptığı karton kamerayı elinde tutması
Çocuğun karton kamerayı omzuna koyması
Çocuğun karton kamera ile pozlar vermesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile odaya girişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Abdulselam Arslan karton kamerayı kullanması
Abdulselam Arslan'ın omzunda karton kamera ile Bakan Ersoy'a soru sorması
Bakan Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi
Paketin içinden çıkartılan kamera
Abdulselam Arslan'ın gerçek kamera ile poz vermesi
Abdulselam Arslan'ın gerçek kamera Bakan Ersoy'a soru sorması
Bakan Ersoy ile Abdulselam Arslan'ın koltukta oturması ve sohbet etmeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti.
Haber Videosu: Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti