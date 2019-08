Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulundu

17.08.2019 18:59

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapalı Çarşı'nın çatısının başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktardığını belirterek, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun bir şekilde aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Bakan Ersoy ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'da etkili olan ve Kapalı Çarşı'yı da etkileyen sağanak yağışla ilgili incelemelerde bulundu.

Kapalı Çarşı'nın çatı kısmında basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, "Kapalı Çarşı turizm açısından bizim göz bebeğimiz olan önemli noktalardan biri. Hem çok önemli bir kültür varlığımız hem de çok önemli bir tescil yapımız." diye konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından geçen sene yapılan çalışma sayesinde Kapalı Çarşı'nın baştan sona yenilendiğini anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün iyi de bir test geçirmiş oldu. Çatıdan herhangi bir sızma olmadı, çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına bu yağmur oranlarına göre, tabii kaç yüz yıl önce yapılmış olan bir yapı, uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamadığı için giderlerden geri tepiyor ve tekrar çatıdan açık camlardan içeri sızma oluyor. Çatı başarıyla aktardığı için sadece birkaç noktada sızma olmuş."

"Gerekli önlemleri alacağız"

Ersoy, yetkililerle birlikte Kapalı Çarşı'da inceleme yaptıklarını belirterek, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun bir şekilde aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'un tarihi noktalarında yağmurdan etkilenen tarihi eserlerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Ersoy, "Hem bizim Kültür Varlıkları'na hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olanlarla ilgili tespit çalışması yapıyoruz bunlarla ilgili altyapıda ne tür yatırım ve değişiklikler yapılması gerekiyorsa yeni iklim şartlarına göre o çalışmaları hem bakanlığımız hem de Vakfılar Genel Müdürlüğümüz ile beraber belediyelerimizin de desteğini alarak yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, "Bu tek başına bakanlığın yapması gereken bir iş değil, hem büyükşehir hem ilçe belediyeleri, ortak bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz kendimizle iligili sorumlulukları ilk gün olarak tespitlerini yapacağız. Sonrasında da gerekli yapısal düzenlemeleri yaparak bir daha tekrarlandığında böyle bir senaryo ile karşılaşmamak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Kapalı Çarşı'nın çatısının başarıyla testi geçtiğini ifade eden Ersoy, şunları ekledi:

"Çarşı şu an atlattı aslında yağmur yağmadan önceki eski trafiğine döndü. Ama önemli olan bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak. Altyapıyla ilgili birkaç takviye gerekiyor, o takviyeleri de hızlı bir şekilde bu sene içinde alırsak, çarşı bundan sonraki yağmura daha hazırlıklı bir şekilde girer diye umuyoruz."

"En büyük yağış Fatih ilçe sınırlarına düştü"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AKOM verilerine göre Fatih'e diğer bütün ilçelere göre 2-2,5 kat fazla yağış aldığını belirterek, "En büyük yağış Fatih ilçe sınırlarına düştü. Buna rağmen hamdolsun çok ciddi bir şey yok. Tabii su baskınlarımız var. Hem büyükşehir belediyesi hem de biz ilçe belediyesi olarak bunlara yetişmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kapalı Çarşı'da şu an hayatın devam ettiğini kaydeden Turan, "Bakanımızın ifade ettiği gibi on binlerce insan şu anda çarşının içerisinde alışveriş yapıyor. Tabii yeni iklim şartları yeni sorunlar ortaya çıkartıyor. İnşallah buna göre yeni düzenlemeleri beraberce yapacağız." dedi.

Açıklamanın ardından yönetim ofisinde yetkililerle toplantı yapan Bakan Ersoy, ardından Kapalı Çarşı esnafının sorunlarını dinledi.

Esnaf, sağanak yağış sonrasında yapılan çalışmalar ve turizm polisi uygulamasıyla ilgili teşekkürlerini ilettiği Ersoy, incelemede bulunduktan sonra çarşıdan ayrıldı.

