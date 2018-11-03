Bakan Ersoy, Kapadokya'daki Turistik Merkezleri Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerine ziyarette bulundu.

Çeşitli gezi ve incelemelere katılmak üzere Nevşehir'e gelen Ersoy, Ürgüp ilçesindeki Üç Güzeller mevkisi, Ortahisar Kalesi ve Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Üç Güzeller'deki programında Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız'dan bilgi alan Ersoy, alanda gezinti yapan öğrenci grupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Daha sonra Ortahisar beldesine geçen Ersoy, kale çevresinde turistik eşya satışı yapan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Burada bir vatandaşın, sıcak hava balonu tur fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki serzenişini dinleyen Ersoy, yerli turistler için önümüzdeki süreçte indirimli fiyat uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

Turizm gelirlerinin yüzde 85'ini yabancı kaynakların oluşturduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullanmamız lazım. Bu konu için ayrı bir çalışma yapılabilir. Mesela müzeler için müze kart uygulaması geliştirdik. Sırf yerli turist yıl boyunca sınırsız gezsin diye. Balonda bazı sıkıntılar oldu. Sınırsız uçuşlardan sınırlı uçuşlara geçildi. Orada bir kapasite sıkışması oldu. Çok balon yatırımı yapıldı, yeni bir balon bölgesi daha yapılıyor. Bu sayede balon fiyatları daha makul hale gelecektir. Hem (yabancı) turiste pahalıya satabiliyorsak satmalıyız ama yerli turiste de bir ayrıcalık, müze kart gibi indirimli bir fiyat politikası geliştirmemiz lazım."

Göreme Açık Hava Müzesi'nde de incelemelerde bulunan Ersoy, kayadan oyma tarihi kiliselerden Karanlık ve Tokalı'da yüzyıllardır canlılığını koruyan freskler hakkında İl Müze Müdürü Murat Gülyaz'dan brifing aldı.

Bakan Ersoy, müzede, Güney Koreli bir sanatçı tarafından düzenlenen açık hava etkinliğini izledi, yere serilmiş bir bez üzerine fırçayla çizim yaptı.