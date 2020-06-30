Bakan Ersoy, "Kamyon Tiyatrosu"nu uğurladı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Ersoy, "Kamyon Tiyatrosu"nu uğurladı (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan'a bugün uğurluyoruz.

30.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:43

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan'a bugün uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecekler." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve Anadolu'ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırlarının tanıtımı Ankara CerModern'de yapıldı.

Bakan Ersoy, "Gezgin Kültür Festivali" adı verilen proje kapsamında, Bakanlığın Genel Müdürlüklerince yürütülen proje çerçevesinde kültür ve sanat faaliyetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesini amaçlayan projenin hayata geçtiğini söyledi.

Ersoy, "İlk etapta 'Kamyon Tiyatrosu'nu ilk turne durağı olan Erzincan'a uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecekler." ifadesini kullandı.

Geçen sene başlatılan "Gezen Sinema Tırı"nın da sineması olmayan illere ve ilçelere, sinemayı çocukların ayağına götürmek amacıyla çalışmaya devam edeceğini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer bir kültür tırımız da 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı'. Üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele ruhu hala içimizde. Amacımız gelecek nesillere, çocuklarımıza bu ruhu en iyi şekilde hissedebilecekleri bir ortamda onlar gelemeseler de o bölgeye, biz onların ayağına götürerek bu duyguları hissettirmek. Çanakkale Savaşları Mobil Tırımız da bugün itibarıyla Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. Hedefimiz 81 ilimizde 100 bin aktif temas sağlamak."

Bakanlığa bağlı 100 bin 860 kütüphane olduğu bilgisini paylaşan Ersoy, ilinde ve ilçesinde kütüphane olmayan yerlere kütüphane götürmek için "Gezici Kütüphane"yi hayata geçirdiklerini, bugün itibarıyla 4 tane daha "Mobil Kütüphane Aracı"nı hizmete aldıklarını söyledi.

Ersoy, " 'Mobil Kütüphanemiz' Kocaeli, Amasya, Şırnak ve Batman'a giderek, başta çocuklar olmak üzere halkımızla buluşacaklar. Önemli olan kültür ve sanatı, etkinlikleri her ortamda halkımıza ulaştırabilmek. Bu bağlamda Gezgin Kültür Festivali çok doğru bir konsept oldu. Biz zaman içinde bu festivalin içeriğini daha da geliştirerek, birçok aktivitemizi de bu festivalin içine katarak halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, konuşmalarının ardından Kamyon Tiyatrosu'nda sahnelenen "Papağan Kaçtı" isimli çocuk oyununu izledi ve Kültür Tırlarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Programa, Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve çok sayıda ilgili katıldı.

Kamyon Tiyatrosu yola çıktı

Devlet Tiyatrosunca bugün yola çıkan Kamyon Tiyatrosu, 1 Temmuz'da Erzincan'da Trabzon Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Oz Büyücüsü" oyunuyla ardından belirlenen il ve ilçelerde 11 Temmuz'a kadar çocuklarla buluşacak.

Daha sonra sırasıyla 13-23 Temmuz arası İzmir Devlet Tiyatrosu "Kuzu Maydanozun Maceraları", 25 Temmuz-2 Ağustos arası Ankara Devlet Tiyatrosu "Altın Kız" ve 5-18 Ağustos arası İstanbul Devlet Tiyatrosu "Turta Girmemiş Orman" oyunları yine turne kapsamında belirlenen il ve ilçelerde çocuklarla buluşacak.

Bu temsiller valiliklerin belirlediği açık alanlarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bakan Ersoy, 'Kamyon Tiyatrosu'nu uğurladı (2)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı Haber
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Safiye Soyman Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Genç Adana Karar
Şu an buradasınız: Bakan Ersoy, "Kamyon Tiyatrosu"nu uğurladı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 21:21:55. #1.15#
title