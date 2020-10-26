Bakan Ersoy, Kalecik'te kütüphane ve kültür merkezinin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'ndan "Karaelmas Ekspresi" ile Karabük'e hareket edecek treni inceledi, ardından Kalecik ilçesinde kütüphane ve kültür merkezi açılışını gerçekleştirdi.