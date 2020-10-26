Bakan Ersoy, Kalecik'te kütüphane ve kültür merkezinin açılışını yaptı
26.10.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:54
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'ndan "Karaelmas Ekspresi" ile Karabük'e hareket edecek treni inceledi, ardından Kalecik ilçesinde kütüphane ve kültür merkezi açılışını gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'ndan "Karaelmas Ekspresi" ile Karabük'e hareket edecek treni inceledi, ardından Kalecik ilçesinde kütüphane ve kültür merkezi açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem