Bakan ersoy istanbul havalimanı kütüphanesini açtı

11.10.2019 23:19

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve İGA iş birliğiyle, yüzlerce Nobel ödüllü kitapların da aralarında bulunduğu 2 bini aşkın esere ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açıldı.

Edebiyattan çocuk oyun alanlarına yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olan kütüphanede bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödülü almış edebiyat eserlerinin bulunduğu toplam 2 bin 550 eser bulunuyor. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş katı Arındırılmış Salon'da kurulan kütüphanenin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu birlikte kestiler. Bu arada Bakan Ersoy kütüphaneye beş adet kitap hediye etti.

YOLCULAR BU KİTAPLARI UÇAKTA OKUYABİLECEKLERAçılışın ardından bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Havalimanını açılışına bir yıl kala havalimanı yönetim kurulu ve CEO'su ile birlikte bir çok proje hayal ettik ve tasarladık. Öncelikli hedefimiz İstanbul'a kadar gelip, İstanbul'a girmeden dünyanın başka bir şehrine devam eden yolculara Türkiye'yi tanıtmaktı. Bu bağlamda havalimanı ilk açıldığı günden itibaren özellikle arındırılmış bölgede Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini, denizi, kumu, güneşi ile ilgili çok yoğun bir tanıtıma başladık. Bunu iç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada ilk kez uygulanan kütüphane konsepti ile devam ediyoruz. Yolcular kitaplarını burada okuyup bırakabiliyor ya da buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye'de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz. Uçakta da sıkılmadan kitabınızı sonuna kadar okuma fırsatı vermiş oluyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN HAVALİMANINA MÜZE KURULUYOR İstanbul Havalimanı ile ilgili bakanlık olarak yeni bir projenin protokolünü tamamladıklarını ifade eden Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "Pasaportu geçtikten sonra arındırılmış sahada bin metrekarelik bir müze hayata geçiriyoruz. Bunun da yatırım ihalesini bir ay içerisinde gerçekleştireceğiz ve 2020 sezonunda hizmete sunacağız. Türkiye'ye özellikle gelip içeri girmeden yolcuları da orada kazanmak istiyoruz. İçeriğini her 6 ayda bir değiştireceğiz ve Anadolu'nun bütün değerlerinin yansıtıldığı bir konsept olacak. Havalimanın diğer mekanlarının da camekan alanlarla içinde Türkiye'nin tarihi varlıkları olan noktalar haline getireceğiz. İstanbul Havalimanına yabancı misafirlerimiz adım attığı andan tekrar çıkış yaptığı ana kadar Türkiye'nin tarihi eserleri, arkeolojisi konusunda bilgilenerek havalimanı içerisinde yürüyecekler. Bu Türkiye için önemli bir tanıtım noktası olacak"

BAKAN ERSOY'A ANLAMLI KİTAP Açılışın ardından Antalya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a, trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun'un kaleme aldığı 'Osmanlı Coğrafyası'na yolculuk' adlı kitabı takdim edildi. Bunun üzerine Bakan Ersoy, "Talihsiz bir kaza ile kaybetmiştik. Onun kitabini burada görmek beni çok mutlu etti, keyifle okuyacağım. Onun yapmak istediği bir çok proje vardı. Bakanlık olarak bunu da biz aksatmadan özellikle Doğu ve Güneydoğu ile ilgili projelerini hepsini sonuna kadar getireceğiz. Keyif ile okuyacağım" diye konuştu.

BAKANLIK PERSONELİ DE BU KÜTÜPHANEDE BULUNACAK

Yurt içi uçuşlarda yolcular, üyelik koşulu ile kütüphaneden kitap ödünç alabiliyor. Okurlar ilk etapta İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü çıkışına konulacak Kitap İade Kutusuna bu kitapları bırakabilecekleri gibi, isteyenler de Türkiye'deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim etme imkanına sahip olacak. İGA tarafından yer tahsisi ile altyapının sağlandığı, 06.30 ile 23.30 saatleri arasında hizmet sunacak kütüphanede 6 Bakanlık personeli bulunacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul