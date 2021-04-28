Bakan Ersoy ile Adıyaman'ın turizm yatırımları görüşüldü

Adıyaman Milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile biraraya gelerek turizm yatırımlarını görüştü.

Adıyaman Milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile biraraya gelerek turizm yatırımlarını görüştü.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, beraberinde Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Turizm kenti Adıyaman'da devam eden ve proje aşamasında olan yatırımların görüşüldüğü ziyarette, pandemi sürecinde turizmde yaşanan daralma ele alındı.

Ahmet Aydın, pandemi şartları nedeniyle turizmin yaklaşık 2 yıldır sıkıntı yaşadığını belirterek, tarih ve turizm kenti Adıyaman'da ki ören yerlerinin de bu daralmadan etkilendiğini dile getirdi.

Aydın, tarihi ören yerlerinin daha çok ziyaret edilebilir bir hale gelmesinin yanında, Nemrut Dağı, Panorama ve Arkeoloji Müzesi yatırımlarını istişare ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı