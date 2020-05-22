Bakan Ersoy: "Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek"
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Bakan Ersoy: "Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında...

Bakan Ersoy:
22.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:55

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde." değerlendirmesini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, yaz sezonu öncesi üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile yaptı.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Polonya Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, İsviçre Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ı Bakanlık makamında kabul eden Ersoy, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve beraberindeki heyetle de video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tatil konusunda güvenli bir adres olduğu görüşünün Avrupa ülkelerinde hakim olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, "Gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde. Bunda şeffaf çalışmanın ve mevcut sistemimizi tüm detayları ile paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

"Turizm sektöründe hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor"

Turizm sektöründe hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini, sektörün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını, ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve tüm kurumlarımızın desteğiyle koronavirüs yayılımında verdiğimiz başarılı mücadele tüm ülkeler tarafından kabul ve takdir görmektedir. Türkiye'deki sağlık altyapısının son durumunu, yoğun bakım yatak kapasitemizden ventilatör sayımıza, uçak ve helikopter ambulans sayılarımızdan tatil bölgelerimizdeki hastanelere kadar her şeyi görüşmelerimizde şeffaf bir şekilde aktarıyoruz.

Ülkelere gönderdiğimiz niyet mektuplarında da bahsettiğimiz sertifikasyon sistemimiz ile sağlık altyapımıza ilişkin veriler güven kazanmamızı sağlıyor. Turizmde aldığımız önlemleri anlattığımız ve davetlerimizi ülkelere ilettiğimiz mektupların ardından 70 ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmelerini de sürdürüyorum. Ülkelerin elçilerini Bakanlığımızda misafir ediyor, kendileriyle mevcut durumumuzu ve hazırlıklarımızı paylaşıyorum. Ayrıca, Türkiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçileriyle de sürekli temas halindeyim. Biz oluşan bu güveni Türkiye'nin 2020 yılı turizminde yansıtmak için çalışıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce de Yunanistan, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ile mevkidaşları düzeyinde telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türkiye'de durumun kontrollü bir şekilde normalleştiğini, haziran ayı itibarıyla da karşılıklı mutabakat sağlanarak hava trafiğini başlatabileceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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