Bakan Ersoy: "Haslet ve değerler gelecek kuşaklara teslim edilmiştir"
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mehmet ersoy, Güncel

Bakan Ersoy: "Haslet ve değerler gelecek kuşaklara teslim edilmiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy," Haslet ve değerler yüce Türk milleti tarafından 100 yıldır kutlu bir emanet olarak muhafaza edilmiş, yeni nesillerin omuzlarında daima yükseltilmiş ve yüceltilmiş, coşkusundan ve saflığından bir zerre kaybetmeksizin nice asırları aşmak üzere...

22.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:14
Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy," Haslet ve değerler yüce Türk milleti tarafından 100 yıldır kutlu bir emanet olarak muhafaza edilmiş, yeni nesillerin omuzlarında daima yükseltilmiş ve yüceltilmiş, coşkusundan ve saflığından bir zerre kaybetmeksizin nice asırları aşmak üzere gelecek kuşaklara teslim edilmiştir ve edilmeye devam edecektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, Aziz Şehit ve Gazilerimiz, 23 Nisan 1920'de açılışını ilan ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık yolunda ortaya koyduğunuz iradenin, imkansızlıkları aşan birlik ve beraberliğinizin, istiklal aşkınızın ve istikbale olan sarsılmaz inancınızın, hiçbir şart ve koşulda ödün vermediğiniz milli ruh ve karakterinizin vücut bulmuş simgesidir. Tüm bu haslet ve değerler, yüce Türk milleti tarafından 100 yıldır kutlu bir emanet olarak muhafaza edilmiş, yeni nesillerin omuzlarında daima yükseltilmiş ve yüceltilmiş, coşkusundan ve saflığından bir zerre kaybetmeksizin nice asırları aşmak üzere gelecek kuşaklara teslim edilmiştir ve edilmeye devam edecektir. Daima rahmetle, saygı ve minnetle andığımız aziz hatıranız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz olacaktır.

Bir asır önce varlığını ve vazgeçilmezliğini bütün dünyaya ilan eden milli irade, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye hedefine doğru sürdürdüğümüz kararlı yürüyüşümüzün de asli unsurudur. Türkiye, günümüzde yaşanan küresel krizleri yönetme becerisi ve bu koşullara karşı gösterdiği yüksek dirençle, tüm alanlarda gerçekleştirdiği büyük değişimi ve ulaştığı gelişmişlik seviyesini açıkça göstermektedir. Bu gurur, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de iradesiyle bu imkanı var eden aziz milletimizindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünün tarifsiz gurur ve heyecanıyla, geleceğimizin teminatı, en değerli varlığımız olan çocuklarımızın ve aziz milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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