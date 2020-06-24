Bakan Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı...
AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
24.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:08
AA Editör Masası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Bakan Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var."
Kaynak: AA