Bakan Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı... AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5) Bakan Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var." Kaynak: AA