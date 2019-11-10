Bakan Ersoy: "Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu. (2)
Haber Videosu: Bakan Ersoy: "Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...