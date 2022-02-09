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Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT Fuarı'nda Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT Fuarı'nda Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilerin buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Didim Belediyesi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimi ile fuarın 3'üncü salonunda yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Stantta Didim Belediyesi'nin turizm kentinde süren çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Nuri Ersoy, Didim Belediyesi, Doğu Akdeniz, Turizm, Yerel, Haberler

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