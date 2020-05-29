Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti
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Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti
29.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un fethinin 567'ıncı yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti. Fatih Camii avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden Bakan Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. Türbe ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyaret sonrası Bakan Ersoy ve beraberindekiler buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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