Bakan Ersoy Fas Millî Günü Resepsiyonu'na Katıldı

Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil etti.

İki ülke milli marşlarının çalınması ve Büyükelçilik Maslahatgüzarı Said Ayid Talebe Ali'nin konuşmasıyla başlayan davette Fas millî giysileri ve müziği ile karşılanan konuklara Fas'a özgü lezzetler ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy resepsiyonun ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak, "Dost ve kardeş ülke Fas'ın Milli Günü'nü kutluyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Fas Kralı Sayın 6. Muhammed'in ortak iradeleriyle ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Ersoy'un, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Said Ayid Talebe Ali ile kendilerine ayrılan alanda özel olarak görüştüğü davete CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'da katıldı.