Bakan Ersoy: Evde kalın, sanatla kalın KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Perdelerimizi geçici bir süreliğine kapattığımız bu istisnai günlerde, sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Perdelerimizi geçici bir süreliğine kapattığımız bu istisnai günlerde, sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. Bakanlığımız ekranlarınızdan evlerinize, sanat perde açmaya devam ediyor. Evde kalın, sanatla kalın" dedi.

Bakan Ersoy, 'Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında, tiyatroda, müzikten nesnelere, sözlerden simgelere, sanatın farklı dillerinin tek bir lisana dönüştüğünü bildirdi. Tiyatronun her bir seyircisinde ona özgün izler bıraktığını kaydeden Bakan Ersoy, "İnsanın düşünce dünyasından süzülerek şekillendiği ve son derece köklü bir sanat olduğu içindir ki etkisi bu denli özeldir. Sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken, ardında barındırdığı tüm zenginliği ve görkemiyle, perdenin daima hayatımıza açılmasını temenni ediyorum. Bizleri her zaman gururlandıran büyük başarıları ve bu yolda sergiledikleri özverili çalışmaları dolayısıyla tüm sanatçılarımızı, en samimi şükran duygularımla ayakta alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

'SANAT HEYECANI EVİMİZDE' ETKİNLİKLERİ BAŞLATTIK'Mesajında sanatseverlere seslenen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Perdelerimizi geçici bir süreliğine kapattığımız bu istisnai günlerde, sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki sizler için 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlattık. Üstelik sadece tiyatro oyunlarımız değil, konserlerimiz ve dünyaca ünlü operalarımız da TRT 2 ekranlarından yayınlanmaya başlandı. Ayrıca bakanlığımızın Youtube kanalı üzerinden de sizlere ulaşıyoruz. Ekranlarınızdan evlerinize, sanat perde açmaya devam ediyor. Evde kalın, sanatla kalın."

Kaynak: DHA