Bakan Ersoy Eskimo usulü balık tuttu

23.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:05

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ta Eskimo usulü balık tutup, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla kaydı.



Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son günlerde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Çıldır Gölü'nü ziyaret etti. Ersoy, ilk kez geldiği Çıldır Gölü'nde önce atlı kızakla gezdi, ardından balıkçılar tarafından buz kırılarak atılan ağı çekti. Bakan Ersoy'un balıkçılarla birlikte çektiği ağdan ise çok sayıda balık çıktı. Eskimo usulü balık tutan Ersoy, bir balığı ise suya bıraktı.



Bakan Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kars'a turizm anlamında ne yapabiliriz diye Turistik Doğu Ekspresi'yle bir ziyaret gerçekleştirdik. Sarıkamış Kayak Merkezi'ni gezdik. Buranın bazı ihtiyaçları var, turizm yatırımcıları ve Özel İdare ekipleriyle değerlendirdik. Gerekli fizibilite raporlarını oluşturduktan sonra karar vereceğiz, suni karlama ihtiyacı da var. Kars'ın önemli olan şuan iki tane turizm anlamında potansiyeli var. Bir tanesi Sarıkamış Kayak Merkezi, bir diğeri de tren üzerinden gelen ve birkaç gün Kars'ta kalarak hem alışveriş yaparak hem de tarihi ve görsel yerleri gezerek oluşturulmuş turizm potansiyelidir. Bunu nasıl çeşitlendiririz, daha nasıl geliştiririz? Onları tartışıyoruz. Çok ciddi büyüme var Kars'ın turizm potansiyelinde ve ziyaretçi sayısında. Bunun ilerleyen yıllarda da artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.



Çıldır Gölü'ne de ilk kez geldiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Burada hem kızak hem de balık yakalama keyfi var. Burası aslında turizm açısından bir potansiyel haline getirilebilir. İnsanlara balık yakalattırma keyfi de yaşattırılabilir. Onunla ilgili ne yapabiliriz dönüşte bakacağız. Bunu turizm ekonomisine dönüştürmemiz lazım, üzerinde çalışma yapacağız" diye konuştu.



Bir süre beraberindekilerle birlikte göl üzerinde gezen Ersoy, daha sonra semaver çayı içti. Bakan Ersoy'a Çıldır Gölü'nde Vali Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan ile Milletvekili Yunus Kılıç, Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanları Erçetin Altay, Coşkun Altun, İl Başkanı Adem Çalkın eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA