Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki Altyapı Sorunlarının Tespiti Yıl Sonuna Kadar Tamam (2)

DİDİM'DE HALKA SESLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim'deki programı kapsamında, Cumhur İttifakı'nın Yeni Mahalle'deki seçim bürosu önünde vatandaşlara hitap etti. Bakan Ersoy'a, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı ile Cumhur İttifakı'nın Didim Belediye Başkan adayı Mümin Kamacı da eşlik etti. Türkiye'de turizm hedeflerini çok ciddi şekilde yükselttiklerini belirten Ersoy, 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdiklerini, bu sayıları başarabilmek için Türkiye'de turizmi 81 kente yaymak istediklerini söyledi. Didim'in bölgenin en eski turizm noktalarından biri olmasına rağmen duraklama dönemine girdiğini ve turizmde ilerleme kat edemediğini ifade eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Didim'in büyük bir turizm kenti olma şansı varken, sayfiye kenti olarak kalmış. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belediye başkanlarımızla beraber, Didim'in bundan sonraki geleceğiyle ilgili planlarını değiştirmemiz gerekiyor. Didim'de çok geniş hazine arazileri var. Didim, turist sayısını artırmanın yanısıra nitelikli turisti de çekme ve turizmi 12 aya yayma amacımıza son derece müsait olan, yeni nesil turizm planımıza çok uygun bir bölge. Gelir düzeyi yüksek turisti de hedefleyen, yatırımların yapılabileceği alanların tespiti ile ilgili çalışmaları 6 ay önce başlattık. Burada yatırım ihalelerine çıkacağız. Öncelikli hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Ondan sonra nitelikli turistle birlikte 12 ay boyunca Didim'e gelen turistin merkeze inmesini sağlamak. Golf başta olmak üzere spor alanları, termal tesisler gibi turizmi çeşitlendirecek oluşumlar önceliğimiz olacak."

'TURİSTLER ESNAFA DA KAZANDIRACAK'

Turisti konaklama tesisinin dışına çıkarıp, merkezde esnafı da kazandıracak şekilde bütün Didim halkının paydaşı olacak projeleri belediye başkanlarıyla birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, "Mümin Başkanımın projelerini izledim. Onlara birkaç ilave de biz getireceğiz. Bunlarla çok rahat bir şekilde hem turizmi 12 aya kazandırmış olacağız hem de şehre inmesini sağlayacağız. Turizmi tabana yaymak esnafıyla, taksicisiyle, çiftçisiyle herkesin turizmden pay almasını sağlamak için kültür sanat aktivitelerinin sergilenebileceği alanları organize ederek, yaşayan şehirler ve yaşayan ilçe merkezleri oluşturmak istiyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte Didim'de bulunan Didyma Apollon Tapınağı'nda incelemelerde bulundu. Ersoy, antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olan tapınağın ziyaretçi sayısı ve bölgedeki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın),

Kaynak: DHA