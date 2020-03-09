Bakan Ersoy: Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma İZMİR'de 'Ege Turizm Planı Değerlendirme' toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'Çeşme Projesi'yle ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

İZMİR'de 'Ege Turizm Planı Değerlendirme' toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'Çeşme Projesi'yle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Proje için dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yapıldığını söyleyen Ersoy, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi turizm projelerinden birinin hazırlandığına dikkat çekerek, "Dünyada başarılı olan projeleri inceliyoruz onların doğru olan kısımlarını bu projeye yansıtıyoruz. Denenmiş fakat başarısız olan kısımları ise bu projeden uzaklaştırıyoruz. Aslında dört dörtlük bir çalışma oluyor. Amaç bugünün değil gelecek 50 yıla uygun bir konsept yaratmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yarımada Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan 'Çeşme Projesi'nin tanıtımı için İzmir'e gelen Bakan Mehmet Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) basına kapalı olarak gerçekleşen 'Ege Turizm Planı Değerlendirme' toplantısına katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile oda başkanları da hazır bulundu.

Toplantının ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ege turizminin Türkiye genel turizm pastasından hak ettiği değeri alması için bir çalışma başlattıklarını, bu kapsamda Ege turizm merkezlerini Çeşme ve Didim etabı olarak iki proje halinde geliştirdiklerini kaydetti. İlk olarak Çeşme etabını ele aldıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Proje uzun zamandır kamuoyunda paylaşılıyordu. Olgunlaşmaya başladıkça bölgeyle detaylı şekilde paylaşacağımızı belirtmiştik. Ege turizm merkezi olduğu için Ege'nin de başkentinin İzmir olduğunu düşünerek projenin genel lansmanını İZTO ile birlikte yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da hepsini davet ettik. Bundan sonraki paylaşımları Çeşme'de toplantı düzenleyerek yapacağız. Bu toplantı bütün önyargıların kırılması açısından önemliydi" dedi. Projenin henüz ham olduğunu ve geliştirildiğini söyleyen Ersoy, plan aşamasına geçmeden önce Ege turizminde söz sahibi herkesin görüşlerini almak istediklerini ifade etti. Fikirlerin projeye katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle devam etti: "Bu bir siyaset üstü projedir. Ege için doğru olanların yapılması gerekiyor. Herkesin bu şekilde yaklaşmasını ve 'kafadan karşıyız' diye yaklaşmayıp bizi dinlemelerini istiyoruz. Varsa doğru fikirleri zaten dikkate alacağız. Bölge insanıyla birlikte söz sahibi olması gereken insanlarla birlikte projeyi geliştirmek istiyoruz. Projenin detayları açıklandıkça tamamen Ege'nin kültürüne ve yapısına uygun bir proje olduğunu göreceksiniz. Dünyada örnek olacak parmak ile gösterilecek bir proje hazırlanıyor. Yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi turizm projelerinden birini hazırlıyoruz. Dünyada başarılı olan projeleri inceliyoruz onların doğru olan kısımlarını bu projeye yansıtıyoruz. Denenmiş fakat başarısız olan kısımları ise bu projeden uzaklaştırıyoruz. Aslında dört dörtlük bir çalışma oluyor. Amaç bugünün değil gelecek 50 yıla uygun bir konsept yaratmak. Bu bağlamda uygun adımlarla emin adımlarla ilerliyoruz."'HERKESİN ENDİŞELERİNİ GİDERECEĞİZ'Bakan Ersoy, toplantıya davet edilmediği gerekçesiyle alternatif bir toplantı düzenleyen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın tavrıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Davetlileri ben belirlemedim, İZTO belirledi. Kimseyi dışlamak gibi bir niyetimiz yok herkesin başımızın üstünde yeri var. Başlangıcımız İzmir. Bu bir Çeşme projesi değil, Ege turizm merkezi Çeşme etabı. Ege'nin en büyük ili İzmir olduğuna göre İzmir'den başlatmamız gerekiyordu. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile toplantı yapıp projenin detaylı sunumunu yapacağım. Ayrıca projenin fikri ilk oluştuğunda Çeşme belediye başkanı ile görüştük. Ben kendisine kırılmış değilim. Çeşme'ye geldiğimde onun topladığı kişilerin karşısına geçip projeyi anlatırım. Dinledikçe herkes mutlu oluyor. Herkesin endişelerini gidereceğiz. Çünkü arazi geniş. Asıl özveride bulunan devlet. Arazinin yüzde 99'luk kısmı kamu arazisi. Asli görevlerinden biri ekonominin geliştirilmesi ve bölge halkı refahının geliştirilmesi olduğunu düşünürsek devletin özveride bulunması da lazım. Yatay mimari olmazsa olmazımız. Yapılaşma yoğunluğu düşük planlanıyor. Kıyı bandından bin 500 metreye varan derinliklerde kullanım alanları yaratılıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yapılıyor."PROJE BEDELİ 20 MİLYAR DOLARProjeyle ilgili tüm fikirlere açık olduklarını ve artılarıyla, eksileriyle değerlendirmeye açık olduklarını ifade eden Bakan Ersoy, mayıs ayının sonuna kadar içinde yabancı danışmanların ya da mimarların olduğu bir proje grubu oluşturacaklarını açıkladı. Projeyi de aşamalı bir şekilde plana aktaracaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Bu süreçte de herkesin görüşlerini almaya devam edeceğiz. Bunu mutlaka siyaset üzeri bir proje olarak görmek, ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Haddinden fazla şeffaf davranıyoruz. Gizli bir gündemimiz olmadan yapılması gereken her şeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi. Projenin maliyetiyle de ilgili soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, arazilerin çok büyük kısmının kamu mülkiyetindeki arazilerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Devlet bünyesindeki arazileri tahsis ediyor. Burada tahsis gelirlerinden 1 milyar dolar gibi bir gelir elde edeceğiz ki bu makul hesaplamalarla yapılmış bir tutar. Tüm bu saydığımız kamu alt yapılarını, sosyal ve kültürel faaliyetler için gerekli tüm tesisleri buradan elde edilen gelirle gerçekleştireceğiz. Ne genel bütçeye ne yatırımcıya ne de belediyelere ekstra bir yük getirmeyeceğiz. Yatırımcılarla birlikte projeler için harcanacak bedelin de yaklaşık 20 milyar dolar olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.KAMULAŞTIRMADA SULH YOLUProjenin takvimiyle ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, 2021'in son çeyreğine kadar proje ve planların tamamlanmış olacağını belirterek aynı tarihlerde tahsis ihalelerinin yapılmasını planladıklarını kaydetti. Ersoy, 2023 yılında çok rahat bir şekilde projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Toplam projedeki kamulaştırma alanının ilk etapta yüzde 1.98'e kadar düştüğünü söyleyen Bakan Ersoy, "Biz ilk başta ilan ettik ama burada üzerinde yapı olan alanlara çok konsantre değiliz. Plan dahilinde aşama aşama bu alanları küçültüyoruz. Burada kıyı bizim olmazsa olmaz hattımız çünkü burası kullanıma açık alan olarak tanımlanacak. Bunun dışında hiçbir yerde çok katı değiliz. Toplam proje alanında kamulaştırmak zorunda kalacağımız alanın binde 3 civarında olacağını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi çok ufak bir alandan bahsediyoruz. Bizim burada özel kişilere ve yatırımcılara ait olan, yani muhatap olduğumuz alan çok az. Ancak kalan alanlar da sulh yoluyla çözülecek, bedelini ödeyip yapacağız. Yine söylemek gerekir ki yapılaşmanın olduğu veya tarım alanlarının olduğu alanların hepsini kamulaştırma kapsamından çıkarttık. Şu anda konuştuğumuz alanlar üzerinde yatırım yapılmamış alanlar. Bunların da üzerinde yapı olan alanları çıkarıyoruz zaten. Biz doğru köyleri ve tarım alanlarını da agroturizm doğrultusunda doğru çalışmayla bu projenin bir parçası yapacağız. Çünkü yapısına uygun olarak buraların da cazibe merkezi olmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.Projenin gelirlerinin de Çeşme'de kullanılarak sınırlandırılmayacağını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Biz bu projeden elde ettiğimiz gelirle özellikle İzmir Bölgesi'nde, Kemeraltı ve Agora'daki yatırımlarımızı da tamamlayacağız. Yine buraya yakın bölgedeki ören yerleriyle ilgili finansman ihtiyacını da karşılayacağız. Proje kapsamında Ege'nin en büyük müzesi burada yapılıyor, yine kültür sanat anlamında çok sayıda yatırım yapılıyor. Bunlar da İzmir halkının kullanımına sunulmuş olacak. Bunun sadece bir turizm projesi olarak görmemek gerekir, bu çok önemli bir çevre projesi olarak da gelişiyor. Çevreye duyarlı, dünya üzerinde bölge sertifikasyonu olan ilk bölge olacak. Buradaki yatırımların tamamına çevre belgesi alma zorunluluğu getiriyoruz ki bu dünyadaki tüm çevre belgelerini inceleyip, Türkiye'de eksik varsa onları da sürece dahil edecek, bu belgelerin de alınmasını sağlayacağız."İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener toplantının ardından Bakan Ersoy'a İzmir minyatürü hediye etti.

Kaynak: DHA