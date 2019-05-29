Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı (3)

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı (3)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
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Kaynak: AA
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