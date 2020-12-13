Bakan Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki restorasyon çalışmasını denetledi
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Bakan Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki restorasyon çalışmasını denetledi

13.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:40
Bakan Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki restorasyon çalışmasını denetledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarını denetledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarını denetledi.

Ersoy, Twitter'dan, "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Cumhuriyet Dönemi'nin en güzel mimari örneklerinden biri olan bu görkemli yapıyı bir an evvel sanatseverlerle buluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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