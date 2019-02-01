Bakan Ersoy: "Danışma Kurulunda, Profesyonel Otel Yöneticilerine Bir Koltuk Vermeyi Planlıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin gala yemeğinde yaptığı konuşmada, "Danışma kurulunda, profesyonel otel yöneticilerine bir koltuk vermeyi planlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin (TUROYD) gala yemeğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, otel yöneticilerine danışma kurulunda koltuk (Temsiliyet hakkı) verileceğini açıkladı.

Hedeflerin daha yüksek olduğuna inandıktan sonra, hedefleri yükselterek, 2023 hedefini 70 milyon turist, 70 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizme bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Siz profesyonel yöneticiler olarak çoğunuz bu bakış açısının farkındasınız. Önemli olan turizm yatırımcısının bakış açısını değiştirmek. Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor. Arza göre değil, talebe göre bir turizm konsepti geliştirmemiz gerekiyor. Bunları yaparak nicelikten çok, niteliğe önem vererek, nitelikli turisti hedefleyen 'Türkiye Turizm Konsepti' oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"3 Nisan'da müfredatı değiştiriyoruz"

Nitelikli turist derken aslında en önemli şeyin insan kaynakları olduğunu, turizmle insanın ayrılmaz ikili olduğunun önemini vurgulayan Bakan Ersoy, "Sonuçta insana hizmet ediyoruz, insana insan olduğu için hizmet ediyoruz. O yüzden personelin, insan gücünün çok ciddi bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Bu bağlamda, turizm meslek liseleri ile yeni bir çalışma başlattık. Bu çalışma bu sene itibari ile devreye giriyor. 3 Nisan'da müfredatı değiştiriyoruz. 20 Nisan-20 Ekim arasında eğitimlerin uygulamalı olarak anlaşmalı otellerde olmasını sağlayacağız. Bu bir staj değil, bir eğitim. Eğitimi alacaklar, eğitimin bir bölümünü uygulamaları ile birlikte otellerde alacaklar" açıklamalarında bulundu.

"2023'e kadar 70 milyon gibi bir hedefimiz var"

Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerin gözetiminde yetişmiş öğrenciler, gelecekte turizmin yöneticileri olacaklar. Bunu bir aşama daha ilerleteceğiz. Önümüzdeki sene, bünyesinde turizm fakültesi bulunan üniversite rektörleri ile görüşeceğiz. Geleceğin Food and Beverage (F&B) ağırlıklı olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bünyelerinde F&B kökenli fakülteler barındıran turizm üniversitelerine, meslek liselerinde başarılı olan öğrencilerin belli bir kısmına, oteller ve okullar tarafından burs verilmesini sağlayacağız. Türk turizminin artık yönetici ihraç eder duruma gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili gerekli alt yapıları yapıyoruz. Zaten bu 5-10 yıllık bir süreç. 10 yıl sonrasının turizmine hazırlık yapıyoruz. Çünkü sayıları çok arttırdık. 2023'e kadar 70 milyon gibi bir hedefimiz var. Bunun çok daha fazla tesisin hizmete girmesi, çok daha fazla yatırım yapılması anlamına geliyor. Burada yatırımcıyı yönlendirecek olan, rotayı çizecek olan sizlersiniz. Gemi kaptanları sizlersiniz. Bu yüzden sizlerin çok iyi şekilde yetiştirilerek, bu konuma gelmeniz hayati önem taşıyor. Hem Türkiye turizmi açısından hem de otel dışı konaklamaların yatırımlar açısından da önem taşıyor. Türkiye'nin en üst sıkıntı çektiği kişi başı turizm gelirinin artması ancak; sizler gibi bu işe gönül vermiş yöneticilerin sektörde kalması ve sizden sonra sektöre gelecek yöneticilerin çok iyi şekilde yetiştirilmesi ile mümkün. O yüzden sizlere çok büyük görev düşüyor" diye konuştu.

"Danışma kurulunda profesyonel otel yöneticilerine bir koltuk vermeyi planlıyoruz"

En büyük sıkıntının, sektörde ya da bakanlıkta bakan ve bürokrat değişiklikleri olduğunu, bunun için kalıcı bir turizm politikası oluşturulması gerektiğini ifade eden Ersoy, "Dünyada turizm gelirleri en yüksek olan Amerika, Fransa, İspanya, Yunanistan, Singapur, Dubai gibi ülkeleri inceledik. Hepsinin ortak bir yanı olduğunu gördük. Ortak yönleri de turizm geliştirme fonu tarzında, fonlar kurmuşlar. Bu fon kurulduktan sonra, çok hızlı bir şekilde kişi başı turizm gelirlerinde çok ciddi artışlar gerçekleştirmişler. Turizm geliştirme fonunun ağırlıklı kısmı yüzde 70 gibi bir kısmı tanıtma fonu olarak kullanılıyor, diğer kısmı ise turizm geliştirme ve turizm yatırım fonu olarak kullanılıyor. Bu tanıtma fonunda yönetim kurulu 11 kişiden oluşturulacak, ağırlıklı kısmı ise turizm yatırımcılarından oluşacak. Sadece bizim bakanlık olarak üç tane koltuğumuz var; bakan, bakan yardımcısı, tanıtma genel müdürü. Diğer sekiz kişi turizm sektöründen uyarlanacak. Bir danışma kurulu olacak. Danışma kurulunda profesyonel otel yöneticilerine bir koltuk vermeyi planlıyoruz. Doğru politikaların geliştirilip yatırımcıların yönlendirilmesi açısından bu platformda olmanızın hayati önemi var. Çünkü yatırımcı, yatırımcı olmasından kaynaklanan tek bir doğrultuda bakıyor, yatırımın en kısa sürede geri dönmesi amaçlı bakıyor. Bizim içinse doğru bir şekilde yatırımın geri dönmesi esas. Çünkü biz anlık yatırım gibi düşünmüyoruz. Sektörün tamamı gibi düşünmemiz lazım. Turizmin sürdürülebilir olması lazım. Tabana yayılmış olması lazım ki bütün paydaşlar tarafından sahip çıkılsın, geliştirilsin ve Türkiye bir turizm ülkesi halini alsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA