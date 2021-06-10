ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
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ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaretKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, teknoloji meraklılarının uğrak yeri olan fuarı gezdi. Ersoy, yetkililerden fuar hakkında bilgi alarak, öğrenciler ile sohbet etti. Bakan Ersoy, özellikle hidrojen ile çalışan 'Hidroket' adlı aracı inceleyip, bilgi aldı.

ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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