Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı
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Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2019 yılında rekor kırarak, 35 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerimizin kapılarını Covid-19 sebebiyle geçici olarak kapattığımız süre boyunca da www.sanalmuze.gov.

Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı
17.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:53

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2019 yılında rekor kırarak, 35 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerimizin kapılarını Covid-19 sebebiyle geçici olarak kapattığımız süre boyunca da www.sanalmuze.gov.tr sayfamızın yaklaşık 6 milyon kez ziyaret edilmiş olması geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir" dedi.

Bakan Ersoy, 'Uluslararası Müzeler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, müze denildiğinde akıllara sadece bir sergi alanı, yahut eserlerin korunmasını sağlayan mekanların gelmemesi gerektiğini belirtti. Müzelerin tarih üzerinden dün ve bugünü, sanat üzerinden estetik ve değer algılarını, kültür üzerinden farklılığın zenginliğini ve insanlığın ortak bilincini buluşturan yaşam alanları olduğunu bildiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Müzelerimiz, zamanın başlangıcına dayanan bu geniş ve çok yönlü bilgi yelpazesini barındırmakla bireylerin etkin olduğu bir öğrenme sürecine de ev sahipliği yapar. Bilgi, ona nasıl ve ne zaman ulaşmak istiyorsanız sizi müzelerde beklemektedir. Bizler, müzeler söz konusu olduğunda işte buz dağının bu görünmeyen asıl kısmına dair farkındalığı artırmak ve bilinç oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşsiz kültür dünyamız ile rakipsiz olan tarih ve medeniyet mirasımızın hak ettiği şekilde insanlarla buluşması için modern müzecilik anlayışıyla teknoloji ve estetiği en ideal şekilde bir araya getirdiğimiz, ziyaretçilerin beğeni ve değerlendirmeleriyle yön verdiğimiz müzecilik çalışmalarımıza hız kesmeden, her zaman daha iyisini hedefleyerek devam ediyoruz."SANAL MÜZEYE 6 MİLYON ZİYARETÇİ

Müze çalışanlarına şükranlarını sunan Bakan Ersoy, "2019 yılında rekor kırarak, 35 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerimizin kapılarını Covid-19 sebebiyle geçici olarak kapattığımız süre boyunca da www.sanalmuze.gov.tr sayfamızın yaklaşık 6 milyon kez ziyaret edilmiş olması geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda ve bundan sonra ulaşacağımız hedeflerde her zaman en ciddi paya sahip olarak en büyük takdiri hak eden müze çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, Uluslararası Müzeler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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