Bakan Ersoy'dan turizmcilere uyarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türk misafirleri bayramdan bayrama hatırlamasınlar"

"Biliyorsunuz kur artışlarından dolayı fiyatlara zamlar geliyor. Ama zor günde de Türk turist yanımızda oluyor"

"Fiyatları alıştıra alıştıra belirli periyotlara ve zamana yaymak lazım"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kur artışından dolayı turizmde yapılan zam konusuna ilişkin turizmcileri uyararak, "Türk misafirleri bayramdan bayrama hatırlamasınlar. Zor günde de Türk turist yanımızda oluyor. Fiyatları alıştıra alıştıra belirli periyotlara ve zamana yaymak lazım" dedi.

Antalya Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bayramlaşma sonrası bir açıklama yapan Bakan Ersoy, turizmin başkenti Antalya'da çok güzel bir bayram geçirildiğini ifade ederek, 9 günlük bayram tatilinin turizmi olumlu yönde etkilediğine işaret etti. Bakan Ersoy, "Türk insanı için uzun bir tatil yapma fırsatı oldu. Antalya turizmin başkenti zaten. Bu hareketliliğin bütün sezona yayılacağını düşünüyorum" dedi.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirten Ersoy, "Biz turizmde bayramı baz almamamız lazım. Bizim için Antalya'da sezon uzun. Bunu 12 aya yaymamız lazım" diye konuştu.

"Türk misafirleri bayramdan bayrama hatırlamasınlar"

Türk turistlerin sadece bayramdan bayrama hatırlanılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, turizmcilere de bir uyarıda bulunarak, "Türk misafirleri bayramdan bayrama hatırlamasınlar. Türk turizm hareketinde Türk turisti de desteklemek lazım. Biliyorsunuz kur artışlarından dolayı fiyatlara zamlar geliyor. Ama zor günde de Türk turist yanımızda oluyor. O açıdan fiyatları alıştıra alıştıra belirli periyotlara ve zamana yapmak lazım. Türk turisti bayramdan bayrama düşünmememiz lazım . Bütün sezonun geneline yayarak onları düşünmemiz lazım" ifadelerini kaydetti.

Ersoy, bayram yolculuğunda sürücüleri dikkatli olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Öte yandan valilikte gerçekleşen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Garnizon Komutanı Piyayde Albay Tahir Savran, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.