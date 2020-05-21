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Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu belirterek, "Hedefimiz, haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava...

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar
21.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:04

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu belirterek, "Hedefimiz, haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İZTO meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmasıyla başlayan telekonferansta, korona virüs (Covid-19) salgınının en yoğun etkilediği turizm sektöründeki tüm paydaşları ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri tek tek ele alındı. Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunları, çözüm önerilerini ve önümüzdeki süreçte yapılacakları anlatan Bakan Ersoy, "İç ve dış turizmin tekrar canlanması için öncelikle havayolu trafiğinin açılması gerekiyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte hazırlanan Sağlık Sertifikasyon Programları tüm dünyaya örnek olurken, aynı zamanda Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte yürütülen Uluslararası Turizm Diplomasisi sayesinde mevkidaşlarımızla niyet mektupları paylaşıldı. Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak. Haziran başı itibariyle geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar" sözlerine yer verdi.

Tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Hedefimiz, haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak" açıklamasında bulundu.

Restoranlar ile ilgili düzenleme yayınlandı

Restoranlar ile ilgili düzenlemenin bugün yayınlandığını belirten Bakan Ersoy, restoran açılışlarında kapasite açısından bir değerlendirmenin yanlış olacağını, ancak sosyal mesafe kurallarının çok önemli olduğunu ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulduğu sürece sorun olmayacağını belirtti. Açılan her işletmede özellikle split klimaların veya klima sistemlerinin değiştirilmesi ya da klimaların çalıştırılmaması suretiyle önlem alınması gerekeceğini sözlerine ekledi. Bu düzenleme kapsamında; konaklama, yeme içme sektörü işletmelerin açıldığı tarihte Bilim Kurulu tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri dikkate alınarak çalışan ve halk sağlığını en üst seviyede tutan hijyen kurallarını gözeten genelgenin bugün Bakanlık websitesinde yayınlandığını açıklayan Bakan Ersoy, "Çok yoğun süren çalışmaların ardından yayınlanan bu genelge, 'örnek' teşkil edecek nitelikte ve kapsamdadır" ifadelerini kullandı.

Turizmde yabancı işçiler

Turizmde yabancı işçi çalıştırma ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, yabancı işçilerin yurda girişte sadece test olacaklarını ve pozitif çıkması halinde kendi lokasyonların da karantinada tutulacağını belirtti. Bakan Ersoy, acentelerin evden çalışma uygulamasının hazirandan sonra da devam ettirilmesi konusunda da sektörün talebi üzerine yeni bir düzenleme gelebileceğini sözlerine ekledi.

"Gemilerin eylül ayında gelmesi bekleniyor"

Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensüs oluşturmak amacıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Alınan duyumlara göre gemilerin eylül ayında gelmesi bekleniyor" diye konuştu.

Yakın destinasyonlarda kara ve deniz kapılarının da açılması konusunda Ulaştırma Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve kendi mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını ifade eden Bakan Ersoy, Yunanistan ve Bulgaristan kara ve deniz kapılarının açılması halinde ortak turizm paketleriyle karşılıklı turizm hareketlerinin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Salgın sebebiyle sadece turizmin değil tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğine değinen Bakan Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, istihdamı destekleyecek yeni paketlerin hazırlandığını ve sektör ayırt etmeksizin tüm ekonomimizi iyileştirmek üzere hayata geçirileceğinin de müjdesini verdi.

Bakan Ersoy'a teşekkür

Konuşmasına İZTO üyelerine özel bu toplantı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini sunarak başlayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı, "Yaşadığımız süreç, bize sağlığa olduğu kadar seyahat özgürlüğüne, güvenli ve hijyenik gıda, konaklama ve turizm sektörüne yapılan yatırımların ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu gösterdi. Bu dönem, turizmde bir kriz oluştuğunda bununla nasıl mücadele edebileceğimize yönelik de ışık tutuyor. Tüm dünyaya hayalleri pazarlayan turizm sektöründe, toplum sağlığı gözetilerek güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çerçevede turizm deneyiminin yaşanması önem arz ediyor" dedi.

İZTO'dan Kriz Strateji Kurulu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak strateji ile birlikte yürüttükleri diplomatik ve başarılı diyaloglar çerçevesinde uluslararası turizmin açılması ve Türkiye'nin her açıdan güvenlikli bir ülke olduğu algısının yaygınlaştırılması için atılan adımların sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özgener, şunları söyledi:

"İzmir Ticaret Odası olarak kriz sonrası sürecin yönetilmesi, sektörlerin aldığı hasarın belirlenmesi ve KOBİ'ler başta olmak üzere hızlı iyileşme için alınması gereken politika önlemlerinin belirlenmesi amacıyla hem Türkiye hem İzmir boyutunda çalışma grubu kurulmasını planladık."

Turizmin, 'öncelikli sektör' olarak belirlendiği kurulda, salgın bittiğinde ekonomik olarak sektörlere nasıl yardımcı olunacağı, çarkların yeniden nasıl hızla döndürüleceği konularında sektör temsilcileri, bürokratlar ve bilim insanları görev alıyor.

Çeşme Projesi doğru karar

Şu anda yaşananların Çeşme Projesi'nin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

"Çeşme'nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme'ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında, dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Ege Turizm Merkezi içinde önemli bir parça olarak yer alan Çeşme Projesi'nin var olmasını sağlamak istediğinizi biliyoruz. Biz de İZTO olarak aynı hedefi paylaşıyoruz ve her zaman desteğe hazırız."

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, İzmir'in turizmde hak ettiği yeri bulması için tüm dünyaya örnek olacak Çeşme Projesi'ni başlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmasının ardından İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, meclis ve komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, güvenli konaklama ve tur alma konusunda kişinin özgür iradesi ile seyahat ettiğine ilişkin beyannamenin, işletme sahiplerinin hukukçularına danışılarak hazırlayabileceklerini ve konaklama öncesinde onaylarını alabileceklerini belirtti. İZTO üyelerine özel düzenlenen telekonferansın sonunda, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, zaman ayırarak turizm sektöründeki gelişmeleri aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, kendisine iletilen soru ve önerileri tüm şeffaflığıyla yanıtladığı için teşekkürlerini sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen telekonferansa, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ile İZTO 41. Turizm, Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu, 42. Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu, 43. Konaklama Grubu ve 44.Yolcu Taşıma Grubu meclis ve komite üyeleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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