Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde - Haber
turist, Politika

Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde

Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberi ile MüzeKart sahiplerine müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım faaliyetlerini de Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun olarak yeniden başlatacaklarını söyledi.

19.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:28
Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde

Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberi ile MüzeKart sahiplerine müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım faaliyetlerini de Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun olarak yeniden başlatacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalına verdiği röportajda sezon açılana kadar profesyonel turist rehberlerine destek sağlamak üzere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli kredi uygulaması başlatacaklarını kaydetti. "Profesyonel turist rehberlerine ilişkin bir kredi hazırlığını Maliye ve Hazine Bakanlığımız ile tamamladık" diyen Bakan Ersoy, "Bakanlık internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyorlar. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Yaklaşık 8 bin aktif rehber var. Bu rehberlerin tamamı yararlanabilecek" dedi.

İkinci müjde MüzeKart sahiplerine

Baka Ersoy, MüzeKart sahiplerine de müjde verdi. Müzelerin kapalı olması nedeniyle kullanılamayan MüzeKartlar'ın süresinin uzatılacağını belirten Ersoy, "Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım faaliyetleri başlıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun bir tanıtım çalışmasına yeniden başlayacaklarını ifade eden Ersoy, ülkeler ve onların havalimanlarının olduğu bölgeler bazında başlatacakları çalışmalar kapsamında hedef pazarların ulusal ve sosyal medyalarında çok ciddi tanıtım yapacaklarını kaydetti. Ersoy, rehberlere destek kredisi ile MüzeKart müjdelerini ayrıca kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum Haber
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haber
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Haber
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanacak? İstanbul Valisi yanıtladı Haber
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanacak? İstanbul Valisi yanıtladı
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak 'Biz bize yeteriz' dedi
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak...
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Nisan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:08:51. #1.15#
title