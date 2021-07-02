Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye işbirliği protokolü imza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Pandemi de kademeli normalleşme diyoruz adına biliyorsunuz. Normalleşme değil kademeli normalleşme diyoruz. İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor. Şu anda da veriler iyi gidiyor. Aşılama da devam ediyor. Şimdi normalleşme ile birlikte veri sayılarında bir artış olmazsa, geçen seferki normalleşme kuralları ile uygun giderse sonuçlar, zaten hiç kimsenin önünde bir sınırlama koymak gibi bir durum yok. Herkesin istediği gönlündeki esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. İsteğimiz her şey pandemi öncesine dönsün. Ama şu ana kadar hep esnetme üzerine alınmış kararlar var uzun süredir. Şunu da belirtmek istiyorum. Normalleşme sürecini yöneten bütün ülkeler bu şekilde yönetiyor. Bugün Avrupa'ya Almanya'ya baktığınız zaman veya Avusturya'ya baktığınız zaman onlar 1000'li rakamların aşağısına indiler. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor hala. Bugün Rusya'ya baktığınız zaman 23.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan hala sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yani bu bütün kademeli normalleşme uygulanan ülkelerde bu şekilde yönetiliyor. Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarına endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de ona göre yapıldı. Bundan sonra da bu şekilde gidecek"

"TÜM KURALLAR TÜRKİYE'DE DE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR"İngiltere'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte Türkiye için alınan önlemler üzerine gelen soru üzerine konuşan Mehmet Nuri Ersoy, "Zaten biz İngiltere'de PCR kişisel negatif test şartıyla alıyoruz ama trafik minimum seviyede İngiltere ile. Şu anda onunla ilgili çok önemli bir gelişme olmadı. Hava trafiği yoğun olmayan yegane ülkelerden birinde. Mutasyonla ilgili de biliyorsunuz mutasyonun yoğun olduğu kaynak olan ülkelerde ismini vermeme gerek yok, defalarca verdik. Hava trafiği tamamen kapatıldı 6 tane ülkeyle. Bölgeye yakın olan 2 ülkeyle de 10 gün karantina şartı ile alınıyor. Şu anda Türkiye yapılması gereken bütün önlemleri almış durumda. Ayrıca bu ülkeler dışında da Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin, yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamında negatif test sonuç şartı aranıyor zaten. veya en az 2 aşısını tamamlamış olması şartı aranıyor. veya son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olduğuna dair belge şartı aranıyor. Yani tüm kurallar Türkiye'de de eksiksiz bir şekilde uygulanıyor" dedi.

"AŞILAMAYA HERKES İKNA OLURSA BU İŞTEN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKARIZ"1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte esnemelerin aşamalı bir şekilde devam edeceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Aşılama aşırı yoğun bir şekilde yapılırsa ki 50 milyonu geçti. Ben herkese söylüyorum. Herkes komşusunu, çevresindeki insanları aşı olmaya ikna etsinler. Hep beraber ülkece en hızlı şekilde bu işten çıkmaya bu şekilde başlarız. Son 14 gündür zaten hava trafikleri birçok ülkeyle başlamıştı. Antalya'yı incelediğinizde yüzde 120'ye varan, havalimanı girişlerinde 14 gün önceye göre artışlar var zaten. İstanbul Havalimanı'nda girişlerde yüzde 60 civarında artışlar var. Muğla-Dalaman girişlerimizde yüzde 100'e varan artışlar olmaya başladı. Baktığınız zaman havalimanlarında ciddi bir artış var çok şükür" diye konuştu.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"Usta oyuncu Kartal Tibet'in vefatının ardından üzüntü içinde olduklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Hem tiyatro hem sinema dünyamızın çok önemli bir sanatçısını kaybetmenin verdiği haberi ben de sizlerle birlikte aldım. Bunun derin üzüntüsü içindeyim. Kendisi hem bir oyuncuydu, hem bir yapımcıydı, hem de bir yönetmendi. Özellikle sanat dünyamızın çok önemli bir değerini aslında kaybetmiş olduk. Biz ailesiyle de irtibat halindeyiz. Bugün de görüşüyoruz olay gerçekleştiği andan itibaren. Muhtemelen bugün ailesi ne zaman hangi camiden kaldıracağına karar verecek. Biz de ihtiyaç olmasını her türlü desteği vereceğiz kendilerine" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı