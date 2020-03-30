Bakan Ersoy'dan Kütüphane Haftası mesajı
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Kütüphane Haftası, mehmet ersoy, Politika

Bakan Ersoy'dan Kütüphane Haftası mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 'Kütüphane Haftası' için belirlenen 'Şehir Kültürü ve Kütüphaneler' teması, değişen kütüphanecilik anlayışına da işaret etmesi açısından önemlidir" dedi.

30.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:47
Bakan Ersoy'dan Kütüphane Haftası mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 'Kütüphane Haftası' için belirlenen 'Şehir Kültürü ve Kütüphaneler' teması, değişen kütüphanecilik anlayışına da işaret etmesi açısından önemlidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1964 yılından bu yana kutlanan 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, mesajında okumanın öneminden bahsederek, bilgi olmadan fikir üretmenin toplumları olumsuz yönde etkileyeceğine değindi. Ersoy, "Okumak, insanı insan yapan, yaradılışı besleyen en önemli kaynaktır. Düşünmek, yargılamak, sonuç çıkarmak, öğrenmek, anlamak ve anlamlandırmak, hepsinin temel kaynağında okumak yatmaktadır. Tüm bunlar ve daha fazlası bilgiyle mümkündür. Bilgi olmadan fikirlerin içleri boş, temelleri çürük kalmaya mahkümdur. Unutmayalım ki fikri üretimin olmadığı toplumlar, başkalarının fikirlerinde bir ayrıntı olmaktan öteye geçemezler. Bütün insanlığa ait ortak bir hazine olan bilgi korunmalı, paylaşılmalı ve nesilden nesle aktarılmalıdır. Kütüphanelerimiz bu asli amaca hizmet eden merkezlerdir. Bununla birlikte insanların değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kütüphaneler de gelişmeye ve farklılaşmaya devam etmektedir. Bu yıl 'Kütüphane Haftası' için belirlenen 'Şehir Kültürü ve Kütüphaneler' teması, değişen kütüphanecilik anlayışına da işaret etmesi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kütüphanelerin bulundukları bölgenin kalkınmasında itici bir güç olduğunu belirten Ersoy, "Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir. Bu dönüşüm onları her türlü bilginin paylaşılmasıyla oluşan ortak zeminde insanların tanışmasını ve iletişim kurmasını sağlayan, düzenlenen etkinlikler ve hizmetler aracılığıyla sosyal sorumluluk üstlenerek toplumsal işlevlerini yerine getiren birer cazibe merkezi haline getirmektedir. Neticede kütüphaneler bulundukları bölgenin kalkınmasında itici bir güç olmakta, şehir kültürünü şekillendiren kurum ve yapılar arasında önemli bir konuma yükselmektedir. Bu düşünceler ile Kütüphane Haftası'nı kutluyor, hizmetlerimizin aksamadan eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi için gece gündüz özveriyle çalışan kütüphanecilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tüm dünya ile birlikte yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla geçici olarak kütüphanelerin kapalı olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Kütüphanelerimiz kapalı olsa da 'Bu Tatilde Etkin Kütüphane Evinizde' etkinliklerimizi başlattığımızı, tüm aktivitelerimizi Twitter'da '@kutuphanedeyiz', Instagram ve Facebook'ta '@kutuphanedeyim', Youtube'da kütüphanedeyim hesapları üzerinden izleyebileceğinizi ve 'KütüphanemCepte' mobil uygulaması ile sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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