Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizem Bakanı Ersoy, mesajında, "Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramımızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA