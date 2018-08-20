Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı Mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizem Bakanı Ersoy, mesajında, "Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramımızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA