Bakan Ersoy'dan Kemeraltı ve Agora müjdesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi" ile ilgili temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi" ile ilgili temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Ersoy, projeden elde edilecek gelirin büyük kısmının aktarılacağı müjdesini verdiği Kemeraltı ve Agora Örenyeri'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi" ile ilgili süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Urla ve Çeşme'deki özel mülklere ilişkin alınan kamulaştırma kararlarının iptal edilmesinden sonra devam eden tartışmalı süreçte İzmir'deki TMMOB'a bağlı odalar projeye karşı olduklarını açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın olumlu baktığı proje için daha önce birkaç kez kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'i yeniden programına aldı. Bakan Ersoy, bugün İzmir'e gelerek, "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi" ile ilgili temaslarda bulundu. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda bakan Ersoy, Başkan Soyer ve Başkan Oran ile görüştü. Çeşme Projesi'nin son durumunun masaya yatırıldığı toplantıların ardından Bakan Ersoy, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle birlikte kentte yürüyen diğer çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

BAKAN ERSOY, KEMERALTI'NI GEZDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir temasları sonrasında ayrıca UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Kemeraltı'nı da ziyaret etti. Kemeraltı'nın bina ve yapısal olarak ayağa kaldırılması için kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'ye (TARKEM) de giden Ersoy'a Kemeraltı'nda bulunan esnaf adına oda ve derneklerde faaliyet gösteren isimler eşlik etti.

KEMERALTI'NDAN AGORA'YA GEÇTİ, MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan, Kemeraltı ziyaretinin ardından Agora Örenyeri'ne geçen Bakan Ersoy, burada "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi"nden aktarılacak gelirlerin büyük kısmının Kemeraltı ve Agora için ayrılacağının müjdesini verdi. Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Ege turizm merkezleri Çeşme etabı hazırlık toplantıları için düzenli olarak İzmir'e ve Çeşme'ye geliyoruz. Bugün de o toplantılardan birisi için geldik. Ben başta İzmir Ticaret Odamıza, ilgili belediyelerimize ve bir çok STK'mıza projeyi desteklediklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevre duyarlısı, en koruma kullanma dengesi yüksek bir proje olarak örnek olmasını istiyoruz. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da ilişki içindeyiz. Geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha da hızlı ilerleyeceğiz. Bu projeden elde edilecek gelirin büyük bir kısmıyla da öncelikli olarak Çeşme ve bu projenin altyapısında, sonra da Ege Bölgesinin altyapısında öncelik İzmir olarak değerlendireceğiz. Bu bağlamda Kemeraltı ve Agora Antik Meydanı'nı da gözlemlemek istedik. Çünkü ilk etapta Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak buraya destek vereceğiz. Bu projeden elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak."

Kemeraltı ve Agora bölgesinin, UNESCO miras listesinde geçici listede olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, kalıcı listeye girmesi için de çalıştıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "İzmir Büyükşehir Belediyesi de uğraşıyor; onlara da teşekkür ediyoruz bu çabalarından dolayı. Uzun yıllardır bu anlamda Kemeraltı'nın istenilen, özlenen düzeye gelebilmesi için gönüllülük esasına göre kurulmuş olan TARKEM var. Bakanlığın temsilcisi olarak atadık resmi olarak. Bu bağlamda inşallah hızlı bir şekilde eksiklerini tamamlayıp, dosyalarını tamamlayıp, yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine el birliğiyle, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olsun, hem de gönüllülük esasına göre çalışan TARKEM olsun, inşallah başaracağız. Ben İzmir Ticaret Odamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İzmir Ticaret Odası, İzmir ile ilgili projelere çok tarafsız, objektif yaklaşıyor. Bize de her türlü desteği veriyorlar sağ olsunlar. Bu tarz projelere el birliğiyle, şeffaf ve iyi niyetli şekilde yaklaşıldığında çok hızlı da sonuç alınıyor" dedi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Kaynak: İHA