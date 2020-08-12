Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon hakkında açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddiaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. (İHA) Kaynak: İHA