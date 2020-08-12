Bakan Ersoy'dan 'Galata Kulesi' açıklaması KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu, yıkılan kısımların sonradan yapılan kısımlar olduğunu açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu, yıkılan kısımların sonradan yapılan kısımlar olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA