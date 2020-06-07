Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesiyle Galataport'taki cazibe alanını Galata Kulesi ile birleştirileceğini belirterek, "Galata Kulesi'nin içeriği de değişiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesiyle Galataport'taki cazibe alanını Galata Kulesi ile birleştirileceğini belirterek, "Galata Kulesi'nin içeriği de değişiyor. İçinde kafeterya, restoran, mutfaklar, ofisler bulunuyor. Galata Kulesi'nin özü ile bağdaşmayan bütün aktivite alanlarını dışarıya çıkarıyoruz. Galata kulesini bir müze haline getireceğiz" dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış Törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan Bakan Ersoy, "Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Mart ayı itibariyle Türkiye'yi etkisi altına aldı bu salgın. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, sağlık bakanlığımız, bilim kurulumuz doğru çalışmalarıyla inşallah salgının sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra hızlı şeklide Türkiye'nin ve tüm dünyanın ihtiyacı olan normalleşme sürecine geçmiş oluyoruz. En kısa sürede bunu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GALATAPORT'TAKİ CAZİBE ALANINI GALATA KULESİ İLE BİRLEŞTİRİYORUZ"

Beyoğlu Kültür Yolu projesini anlatan Bakan Ersoy, "Biz yılbaşından önce bu projeyi tamamladık ve hızlı şekilde hayat geçirdik. Proje Galataport ile başlıyor. Galataport'un bir özelliği de etkinlik alanları. Sadece yabancı gemilere hitap etmiyor, İstanbullunun yeni çekim merkezi olacak birçok aktiviteyi de içinde bulunduruyor. Bu cazibe noktasının hem yerli hem yabancı turist profili çeken bir noktanın bir zamanlar İstanbul'un en popüler merkezlerinden biri olan Beyoğlu'na aktarılması üzerine bir projeyi gerçekleştirdik. Proje kapsamında Galataport'taki cazibe alanını Galata Kulesi ile birleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"GALATA KULESİ'NİN ÖZÜ İLE BAĞDAŞMAYAN BÜTÜN AKTİVİTE ALANLARINI DIŞARIYA ÇIKARIYORUZ"

Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlayacağını açıklayan Bakan Ersoy, "Galata kulesi aslında Ceneviz yangın kulesi. İstanbul'un ilk özgün meydanlarında biri. Hem cazibe noktası hem de Galata Kulesine çıktığınızda İstanbul'un bütün cazibe merkezlerine hakim noktalarda biri. Biz Galata Kulesi'nde bu hafta itibariyle projeyi tamamladık. Haziran sonuna kadar restorasyon ihalesini tamamlıyoruz. Çok hızı şekilde 15 Eylül tarihide Galat Kulesini hizmete alacağız. Galata Kulesi'nin içeriği de değişiyor. İçinde kafeterya, restoran, mutfaklar, ofisler bulunuyor. Galata Kulesi'nin özü ile bağdaşmayan bütün aktivite alanlarını dışarıya çıkarıyoruz. Galata kulesinden gözlemlediğiniz bütün cazibe noktalarını içeride bütün detaylarını göreceğiniz, teknolojinin ağırlıklı kullanıldığı bir müze haline getireceğiz. Galata Kulesi, cazibesiyle Galataport'tan turistleri yukarı çekecek. Oradan da gözlemledikleri diğer cazibe noktalarına insanları yönlendirecek. Galata kulesine havadan bakarsınız doğal bir dairesi vardır. Ortasına aykırı bir bina var. Onunla ilgili hukuki süreci başlattık. Meydanda gerekli kamulaştırmaları yapıp meydanı eski özelliğine döndüreceğiz. Orası bir kültür meydanı haline gelecek" diye konuştu.

"ATLAS SİNEMASI ÖNÜNDEN BEYOĞLU'NA KIRMIZI HALI ATACAĞIZ"

Beyoğlu Kültür Yolu projesinde yer alan diğer noktalarda da çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Atlas pasajı ve sineması ile ilgili yoğun çalışma içindeyiz. Salgın sebebiyle gecikme oldu ama eylül sonuna kadar buradaki renovasyon çalışmasını da bitiriyoruz. Orada Türkiye'nin ilk sinema müzesini hizmete alıyoruz. Oranın çok güzel bir sinema salonu var. Oranın da restorasyonun tamamlıyoruz. Eylül sonu itibariyle Yeşilçam ve Türk sinemasının galalarını özellikle Beyoğlu'nda gerçekleştireceğiz. Atlas sineması önünden Beyoğlu'na bir kırmızı halı atacağız. Orada gala gerçekleşecek. İçinde çok amaçlı da bir salonumuz var. Hem galaların fuaye alanı olarak çok güzel bir alan oluşturduk, hem de gala sonrası çok amaçlı kullanılacak bir salon oluşturduk. Bu salonu da özellikle özel galerilere, kültür sanat aktiviteleri için kullandıracağız. Hemen devam ettiğinizde çok değerli şairimizi İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği Mısır Apartmanı var. Orayı da Mehmet Akif Ersoy müze evi haline getiriyoruz. İnşallah 27 Aralık vefat ettiği güne yetiştireceğiz. Devamında Fransız Kültür Merkezi ve Taksim Camii. Taksim Camii de sadece bir cami değil arkasında özellikle İslam eserlerinin sergilendiği çok güzel bir kültür merkezi olacak" açıklamalarında bulundu.

"BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU GALATAPORT'TAN BAŞLIYOR AKM KÜLTÜR SOKAĞINDA SON BULACAK"

Taksim AKM inşaatında sona gelindiğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"AKM inşaatına çok hızı devam ediyoruz. Kaba inşaatı geçen hafta tamamlandı. Şimdi hızla iç yapılanması gerçekleştiriliyor. Pandemi sebebiyle bazı gecikmeler olsa da orada da hedefimiz yıl sonuna inşaatı tamamlamak. AKM sadece bir kültür merkezi değil. İçinde iki tane salon var. Orada bir de kültür sokağı oluşturduk. Beyoğlu Kültür Yolu Galataport'tan başlıyor AKM kültür sokağında son bulacak. İçinde müzesi galerileri, kütüphanesi ve kafelerin olduğu ve 24 saat yaşayacak bir kültür sokağı haline getiriyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA