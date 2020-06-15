Bakan Ersoy'dan 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi' açıklaması
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Bakan Ersoy'dan 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi' açıklaması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi ile ilgili, "Elde edilecek gelirin büyük kısmını Çeşme projesinin altyapısında sonra da Ege Bölgesi'nin altyapısında kullanacağız. Kemeraltı ve Agora'yı gözlemlemek istedik.

Bakan Ersoy'dan 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi' açıklaması
15.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:58

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi ile ilgili, "Elde edilecek gelirin büyük kısmını Çeşme projesinin altyapısında sonra da Ege Bölgesi'nin altyapısında kullanacağız. Kemeraltı ve Agora'yı gözlemlemek istedik. Bu projelerde elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak" dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Yeni Çeşme Projesi başta olmak üzere birçok konu için İzmir'e geldi. Bakan Ersoy, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi ardından Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'yi (TARKEM) ziyaret etti. Agora Ören Yeri'ni de gezen Ersoy'a Vali Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TARKEM yönetimi ve turizmciler eşlik etti. Özgener'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda Bakan Ersoy, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

'PROJELERDEN GELİRİN BİR KISMI BURAYA AKTARILACAK'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kemeraltı ve Agora bölgesinin kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalışacaklarını belirten Bakan Ersoy, "TARKEM'i UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız" diye konuştu. Ege Turizm Merkezleri Çeşme Etabı Hazırlık Toplantıları için düzenli olarak İzmir'e ve Çeşme'ye geldiklerini ve projenin sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olmasını istediklerini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:  "Başta ticaret odamıza ve ilgili belediyelerimize birçok STK'mıza projeyi desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevre duyarlı, koruma kullanma dengesi yüksek proje halinde sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da yakın ilişki içindeyiz. Geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha da hızlı ilerleyeceğiz. Çeşme Projesi'nden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını Çeşme projesinin altyapısında sonra da Ege Bölgesi'nin altyapısında kullanacağız ki İzmir öncelikli. Bu bağlamda da Kemeraltı ve Agora'yı gözlemlemek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilk etapta buraya destek vereceğiz. Bu projelerde elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak." 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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