Bakan Ersoy'dan Cahide Keskiner İçin Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen, tezhip ve minyatür sanatçısı Keskiner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Ersoy, "Eserleri ve öğrencileriyle daima yaşayacak olan Keskiner'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.