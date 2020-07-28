Bakan Ersoy'dan açılış öncesi Ayasofya Camisi'nde inceleme (2) AÇILIŞ ÖNCESİ SÜMELA MANASTIRI'NI DA İNCELEDİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açacağı Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulundu.

AÇILIŞ ÖNCESİ SÜMELA MANASTIRI'NI DA İNCELEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açacağı Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nın, iç kısmındaki çalışmaların da sona ermesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılması beklenen törenle yeniden ziyarete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek törenle, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülen, 2 yıl önce de restorasyon başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi'ni de ibadet ve ziyarete açacak.BAKAN ERSOY'DAN İNCELEMEKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya Camisi'nin ardından, tarihi Sümela Manastırı'nı da ziyaret etti. Bakan Ersoy, tamamlanan restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği görüldü.

Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON, -



Kaynak: DHA