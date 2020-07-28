Bakan Ersoy'dan açılış öncesi Ayasofya Camisi'nde inceleme
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Bakan Ersoy'dan açılış öncesi Ayasofya Camisi'nde inceleme

Bakan Ersoy'dan açılış öncesi Ayasofya Camisi'nde incelemeKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açacağı Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi'nde incelemelerde bulundu.

28.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:14

Bakan Ersoy'dan açılış öncesi Ayasofya Camisi'nde inceleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açacağı Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açılacak.

Trabzon'a gelen Bakan Ersoy, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülüp, 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, tamamlanan restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. 2 yıl aranın ardından ibadete açılacak tarihi mekandaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü.

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından saat 16.30'daki açılış törenine katılmak üzere Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan tarihi Sümela Manastırı'nda geçti.

Bakan Ersoy'dan açılış öncesi Ayasofya Camisi'nde inceleme

Kaynak: DHA

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