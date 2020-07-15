Bakan Ersoy'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Bakan Ersoy'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli ve manevi varlığımız yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda kanlarını döken kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum.

Bakan Ersoy'dan
15.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:20

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli ve manevi varlığımız yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda kanlarını döken kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. Ferdi olmaktan tarifsiz bir gurur duyduğum aziz milletimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında, "Sahip olduğumuz mukaddesatın tertemiz toprağında kök salmış vatan ve bayrak sevgisi, Türk milletinin gerek duygu gerek düşünce dünyasında sarsılmaz bir iradenin muhafazası altındadır. Tarih boyunca bu iradeyi test etmek isteyenleri milletimiz, imkan ve koşullar ne olursa olsun mutlak bir hezimete uğratmıştır. Semalardaki ezan sesine, göklerdeki şanlı bayrağımızın çehresine ve vatan toprağının tertemiz sinesine uzanan her düşmanca el, o eli kontrol eden akılla birlikte daima bertaraf edilmiştir. Ancak gördük ki bu çelikten iradeyi aşıp geçemeyenler, onlarca yıl o iradenin hamurundaki değerleri bulandırarak, temelden başlayıp yalan ve hileyle tüm benliğine sızarak amaçlarına ulaşmaya yol aramışlar. İşte bu hainler 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletten gasp ettikleri makamları kudret; tankı, topu, uçağı kuvvet zannederek, korkaklıklarını kibirleriyle bastırıp bir kez daha Türk milletine meydan okudular. Ama bir ömürlük ihanet, aziz milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında bir gecede yerle yeksan oluverdi. Hainlerin güç hayalleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinde ses bulan bir cümlelik gerçek önünde silinip gitti" ifadelerine yer verdi.

Ersoy, "15 Temmuz gecesi seçtikleri liderin ardında tek vücut olup, iradesini canı ve kanıyla koruyan Türk milleti, ne kadar derine gizlense de varlığına sirayet etmiş ihaneti söküp atabileceğini; bu toprakları zehirlemek isteyen cerahati son zerresine kadar kurutabileceğini göstermiştir" ifadelerini kullandı. Ersoy, mesajını şöyle noktaladı:

"Milli ve manevi varlığımız yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda kanlarını döken kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. Ferdi olmaktan tarifsiz bir gurur duyduğum aziz milletimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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