: Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu (1)

26.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konser binasının yıl sonuna kadar hizmete gireceğini, haziranda da açılış günü ve açılış konserinin içeriğinin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Ersoy, yapımı devam eden CSO konser binası ve koro çalışma salonu binalarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, tarihi çok eski olan projede sona gelindiğini bildirdi. 1980'de yapılmasına karar verilen projenin 1992'de hayata geçirilmeye başlandığını, 28 yıllık bir sürecin söz konusu olduğunu hatırlatan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projenin 2020'de tamamlanması talimatı verdiğini söyledi.

Ersoy, "Bu yıl sonuna kadar bu projeyi hayata geçireceğiz. Çok hızlı gidiyor. Haziranda da projeyle ilgili kesin tarihi vereceğiz, 'Şu gün, şu aktiviteyle açıyoruz.' diyeceğiz. Sadece peyzaj ve son montaj işlerimiz kaldı. Herhangi bir finansman sıkıntımız da yok." dedi.

Bir gazetecinin "Galata Kulesi'nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınmasıyla ilgili Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 'bu konuda hukuki mücadele verecekleri' şeklinde açıklamaları oldu. Sizin değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Ersoy, siyasi bakış açısıyla İstanbul adına bir karar almayı doğru bulmadığını dile getirdi.

Galata Kulesi'nin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, buradaki binaların tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ona bağlı kurumlara ait olduğunu, Galata Kulesi'nin mülkiyetinin de Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunduğunu belirtti.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi için özellikle Büyükşehir Belediyesinin vakıflarla sözleşme tarihi bitimi olan 31 Aralık 2019'a kadar bekledik. Buranın işletmesinin devralınmasıyla ilgili aylar önce kendilerine bir bildirimde bulunduk. Ocak ayında tekrar bir bildirimde bulunduk. Sürpriz, durup dururken çıkmış bir şey değil. Galata Kulesi Projesi bir işletme projesi değil, basit bir işletme projesi olarak algılanıyor. Orayı sık sık tebdilikıyafet ile geziyorum, açıkçası işletmesini de pek beğenmiyorum. İçinde çakma sultan kıyafetleriyle resim çekilmesi gibi bizim İstanbul için istemediğimiz görüntüler var. Kafeterya işletmesi olsun, binanın işletmesi olsun, İstanbul'a ve çağımız turizmine uygun bir işletme mantığı orada yok. Ama bizim projemiz bir işletme projesi değil. Amacımız işletmeyi devralırken esas meydanı eski, canlı ortamına kavuşturmak. O meydanın içinde aykırı bir bina var. Hemen o binanın kamulaştırmasına başlayacağız ve o meydanı açacağız, kültür meydanı haline getireceğiz."

Galataport'a 5 Nisan'dan itibaren ilk geminin yanaşmaya başlayacağını bildiren Ersoy, bu çekim merkezinin oluşturduğu trafiği Galata Kulesi'nden Beyoğlu'na aktarmak istediklerini vurguladı. Ersoy, projeye ilişkin esnaf, yerleşik vatandaşlar da dahil tüm paydaşlarla görüştüğünü dile getirdi.

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi hakkında bilgi vererek, Atlas Pasajı'nın restorasyonunda sona gelindiğini, girişteki sinema salonunun müze haline getirileceğini ve 1 Eylül itibarıyla film galalarının burada yapılacağını, Atatürk Kültür Merkezi binasının da yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projeye ilişkin binaların tümünün Beyoğlu Belediyesinin sınırları içinde bulunduğunu anlatan Ersoy, projeyi en başından beri Beyoğlu Belediyesi ile koordineli şekilde götürdüklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu, İstanbul için çok çok iyi, çok faydalı bir proje. Bu projeye karşı çıkıp dava konusu etmek bana çok mantıklı gelmiyor. İstanbul açısından iyi bir proje. Burada yaptığımız, bütün binaları sadece kültür ve sanat amaçlı ve İstanbul için yapıyoruz. Unutmamalıyız ki bizim de Bakanlık olarak hem İstanbul'a hem de İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Elimizdeki kaynaklarla ısrarlı şekilde bu bölgelere yatırım yapıp, bir an önce yarım kalmış projeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim Başkan ile herhangi bir iletişim sıkıntımız yok, kendisi istediği zaman beni arayabiliyor. Her seferinde de en kısa sürede kendisine dönüyorum. İsteyen belediye başkanı, turizm bölgelerinde olsun diğer bölgelerde olsun, benden çok rahat randevu alabiliyorlar. Buna CHP belediyeleri de dahil."

Bakan Ersoy'a, incelemeleri sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA

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