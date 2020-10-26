Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
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Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

26.10.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:24

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi güzergahında bulunan Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

ÇANKIRI - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi güzergahında bulunan Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından Ankara-Zonguldak hattında yeniden faaliyet göstermesi planlanan Karaelmas Ekspresi'yle Ankara'dan Karabük'e yaptığı yolculuk devam ediyor.

Sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik Kütüphanesi ve Kalecik Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, öğle saatlerinde ise Çankırı'da bulunan Hititler döneminden kalma tuz yataklarını ziyaret etti. Karaelmas Ekspresi güzergahı boyunca bulunan önemli kültür noktalarını gezerek incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Çerkeş'te bulunan Işıklar Konağı, Piri Sani Mustafa Camii ve Sultan Murad Hamamını ziyaret eden Ersoy, 5 bin 313 metrekare kapalı alana sahip Çerkeş Kültür Merkezi temel atma törenini de bizzat gerçekleştirdi.

Karaelmas Ekspresi'nin pandemi sonrasında faaliyet göstermesi için çalışmaların hız kazanacağına değinen Ersoy, Çerkeş Kültür Merkezi'nin de tüm Çerkeşlilere hayırlı olmasını dileyerek temel atma işlemeni başlatan butona bastı.

Temel atma töreninin ardından Karaelmas Ekspresiyle seyahatine devam eden Ersoy'un Karabük iline bağlı Eskipazar ilçesinde Hadrianapolis Antik Kenti'ni incelemesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Karaelmas Ekspresiyle akşam saatlerinde Karabük'te olması planlanıyor.

Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Son dakika: Bakan Ersoy, Çerkeş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN KUVAT

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