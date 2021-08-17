Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
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Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)

Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

BAKAN ERSOY: BİN 280 KÜTÜPHANE VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'nın Meram, Kulu, Bozkır, Altınekin ve Yalıhüyük olmak üzere 5 ilçe halk kütüphanesinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

BAKAN ERSOY: BİN 280 KÜTÜPHANE VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'nın Meram, Kulu, Bozkır, Altınekin ve Yalıhüyük olmak üzere 5 ilçe halk kütüphanesinin toplu açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy konuşmasında, "Türkiye'de 57'si gezici olmak üzere bin 280 kütüphanemiz okumak, öğrenmek, vaktini verimli şekilde değerlendirmek isteyen 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Bilimden edebiyata, akademik eserlerden süreli yayınlara, sürekli güncellenen aynı zamanda kapsamlı arşiv hizmeti sunan bir kütüphanecilik anlayışıyla çalışmayı sürdürüyoruz. Bizler bayrağı devraldıktan sonra bu hizmet yarışında emaneti daha ileriye nasıl taşıyacağımızın düşüncesiyle projeler ürettik ve bunları birer birer hayata geçirdik. 2018'den bugüne toplam 75 kütüphane açtık. 14 tane Gezici Kütüphane aracı aldık. Halihazırda 10 adet aracın alım işlemleri de devam etmektedir. Okuma alışkanlığının, öğrenme merakının mümkün olan en erken yaşta kazandırılması gerekliliğinden yola çıkarak hizmete aldığımız 9 Çocuk Kütüphanesi ile 5 tane Bebek ve Çocuk Kütüphanesi bu noktada atılmış çok ciddi adımlar olmuştur." dedi.

AİLELERDEN RİCAM ÇOCUKLARINI KÜTÜPHANELERE YÖNLENDİRSİNLERAilelere çocuklarını kütüphanelere yönlendirmelerini isteyen Bakan Ersoy şunları söyledi: "Ailelerden ricam odur ki çocuklarını kütüphanelere yönlendirsinler. Kendileri de onlara örnek olsunlar. Gelin zaman geçirme planlarınıza kütüphaneleri de ekleyin. Sizler bir adım atın ki çocuklar o adımları izleyerek kendi yollarını bulsunlar. Unutmayalım, bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilmi sahiplenmeyi emreden milli ve manevi değerlere sahip bir milletiz. Özümüzü koruyup geleceğimizi de bu değerler üzerinde şekillendirelim. Sizler kütüphanelere sahip çıktıkça onların da muhafaza ettikleri bilgi ile milletimize sahip çıktığını göreceksiniz."

Konuşmaların ardından 3 milyon liralık yatırımla 5 ilçede yapımı tamamlanan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.


Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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