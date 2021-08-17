Bakan Ersoy: "Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz"
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Bakan Ersoy: "Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Bakan Ersoy'un Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma için butona basması Temel atma detayları Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanının havadan görüntülenmesi KONYA - Kültür...

Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Bakan Ersoy'un Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma için butona basması

Temel atma detayları

Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanının havadan görüntülenmesi KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma töreninde konuştu.

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Bakan Ersoy: 'Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz'
Bakan Ersoy: 'Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz'
Bakan Ersoy: 'Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz'
Bakan Ersoy: 'Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Bakan Ersoy: "Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz" - Haberler
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