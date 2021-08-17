Bakan Ersoy: "Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyet ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz"
Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Bakan Ersoy'un Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma için butona basması Temel atma detayları Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanının havadan görüntülenmesi KONYA - Kültür...
Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma töreni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Bakan Ersoy'un Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma için butona basması
Temel atma detayları
Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanının havadan görüntülenmesi KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma töreninde konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı