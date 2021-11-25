Bakan Ersoy: "Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık"' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy: "Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık"'

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Festivaller videosunu izletmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Hediye takdimi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde...

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Festivaller videosunu izletmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Hediye takdimi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

"Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık"'

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.(6)

Bakan Ersoy: Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık '

Bakan Ersoy: Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık '

Bakan Ersoy: Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık '

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title