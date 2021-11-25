Bakan Ersoy: "Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık"'
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Festivaller videosunu izletmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Hediye takdimi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde...
ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Festivaller videosunu izletmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Hediye takdimi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
"Çalışmamızın getirilerini beklediğimiz rakamlarında üzerinde bir dönüşle aldık"'
ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.(6)