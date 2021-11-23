Bakan Ersoy: "Bugün geleneksel medya, mecra ve uygulamaları dijitalleşme karşısında çok önemli bir sınav veriyor"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u konuşması Katılımcılarla fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u konuşması
Katılımcılarla fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na katılarak, konuşma yaptı.