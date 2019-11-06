Bakan Ersoy: "Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları Derneği kurmuş bulunmaktayız"

06.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:01

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları Derneği kurmuş bulunmaktayız. 2019 yılı sonuna kadar 6 ülkede daha dernek kurulmasına yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." dedi.

Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) düzenlenen Türkiye Mezunları Dernekleri Kapasite ve Geliştirme Programı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında farklı coğrafyalardan, dilleri, inançları, kültürleri farklı insanların hayata dair ortak yaşanmışlıkları ve deneyimleri üzerinden birbirleriyle kurdukları ilişkinin toplumlar arasında kurulabilecek en güçlü bağları oluşturduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye mezunları olarak Türk kardeşleriniz ile aynı okulu, aynı sınıf ve sırayı paylaşarak, öğrenci evinde yahut yurt odalarında birlikte gelecek planları yaparak, yılların ve umutların içinde yol alarak kurduğunuz ilişki, ülkelerimizin birlik ve beraberlik içinde ortak bir geleceğe yürüyeceği yolu inşa etmektedir."

Bugün dünyada popülizm ve çıkar odaklı algı oluşturmaya çalışan bireylerin, siyasilerin ve hatta devletlerin bulunduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, ötekileştirme üzerine yapılan anlaşmalara, pazarlıklara, planlara şahit olunduğunu belirterek, "Bütün bunları da medya üzerinden özellikle sosyal medya platformlarından yaymaya çalışıyorlar. Bu çabalar, bireylerden başlayarak inşa edilecek toplumsal ilişkilerin karşısında kaybetmeye mahkumdur. Birbirimizi tanıdıkça ön yargıların yıkıldığını dolayısıyla bunları besleyecek, belli amaçlara yönlendirecek çalışmaların da hüsrana uğradığını görmekteyiz ve görmeye devam edeceğiz. Başka ülkelerde eğitim gören bugünün gençleri, yarın işte bu mücadeleyi kazanacak asli bireyler olacaktır." dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'inci Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'nde Türkiye Mezunlarına yönelik söylediği, "Bu salonda geleceğin bakanlarını, başbakanlarını, siyasetçilerini, sanatçılarını, inşallah Nobel ödülleri alacak bilim insanlarını görüyorum." sözünün her şeyi özetlediğinin altını çizdi.

"Türkiye Mezunlarını önemsiyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye'ye okumaya gelen Türkiye Bursluları için ciddi mesai harcadığını aktaran Ersoy, "Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları Derneği kurmuş bulunmaktayız. 2019 yılı sonuna kadar 6 ülkede daha dernek kurulmasına yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Türkiye Mezunları Derneklerini gerçekten önemsiyoruz ve bu noktada büyük beklentilerimiz var." diye konuştu.

Derneklerin küresel ve bölgesel ölçekte kendine yer edinmiş, kurumsal, profesyonel ve etkin şekilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olmalarını hedeflediklerini kaydeden Ersoy, gençlere şöyle seslendi:

"Dernekler sadece birer tüzel yapıdır. Onu ihya edecek olanlar sizlersiniz. Biz de bu yolda sizlerin her daim yanında olacağız. Bakınız 2017'den itibaren 41 ülkede gerçekleştirilen 63 mezun buluşmasıyla dünyanın dört bir yanındaki Türkiye Mezunlarıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz, sizlere yönelik bölgesel ve sektörel öncelikler sunarak Türkiye'deki kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle iş birliği imkanlarının artırılmasına zemin hazırlıyoruz."

Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programının ortak hedeflere ulaşmada, önemli faydalar sunacağına inandıklarını dile getiren Ersoy, 2020'de uygulanacak "Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı" ve "Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı"yla Türkiye Mezunları Derneklerinin daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşacağını belirtti.

16 bin YTB burslusu öğrenci

YTB Başkanı Abdullah Eren ise bugün Türkiye'de yaklaşık 160 ülkeden 158 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını, bunların 16 binden fazlasının YTB bursuyla eğitim gördüğünü dile getirdi.

Eren, "Bu kadar öğrencinin Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönerek, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaları ve Türkiye'yi unutmamaları çok kıymetli." dedi.

Bu sene Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye ilişkin hangi bilgilerle donandıklarını öğrenmek için "Uluslararası Öğrenci Akademisi" ismiyle bir program başlattıklarına değinen Eren, öğrencilere çeşitli branşlarda eğitimler verdiklerini aktardı.

Eren, mezunların Türkiye ile ilişkilerini muhafaza etmeler için Mezun Dernekleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, sene sonuna dernek sayısını 29'a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Mezun Derneklerinin, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel iş birliği hedefleri olduğuna işaret eden Eren, "Hem mezun derneklerinin kapasitesinin hem de mezun derneği sayısının artırılmasına yönelik 4 günlük program düzenliyoruz. Bu program da bu çerçevede düzenleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Mezunlarına bu eğitim kapsamında kamu kurumları ve büyük STK'ler tarafından sunumlar yapıldığını aktaran Eren, mezun derneklerinin kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşmalarını istediklerini söyledi.

Türkiye Mezunları adına Kosova Prizren Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Semih Bilurdagi de bir konuşma yaptı.

Ersoy, konuşmaların ardından Türkiye Mezunları Programı'nı tamamlayan 3 kişiye sertifikalarını takdim etti.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı.

Kaynak: AA