Bakan Ersoy: "Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz"
Konya ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreninde konuştu.
Konya ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı