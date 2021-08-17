Bakan Ersoy: "Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz"
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Bakan Ersoy: "Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Konya ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreninde konuştu.

Konya ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçe halk kütüphaneleri toplu açılış töreninde konuştu. (2)

Bakan Ersoy: 'Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz'
Bakan Ersoy: 'Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz'
Bakan Ersoy: 'Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz'
Bakan Ersoy: 'Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Bakan Ersoy: "Bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilme sahiplenmeyi emreden milli, manevi değerlere sahip bir milletiz" - Haberler
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