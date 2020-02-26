Bakan Ersoy: Bizim projemiz, Galata Kulesi işletme projesi değil

26.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:38

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nden (İBB) alınacak olmasıyla ilgili, "Galata Kulesi mülkiyeti bakanlığımıza bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir bina. Bizim projemiz orada Galata Kulesi işletme projesi değil. Bizim amacımız, işletmeyi devralırken esas meydanı eski canlı ortamına kavuşturmak" dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının Ankara'da devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, basın mensuplarına açıklamada bulunup, sorularına cevap verdi. Bakan Ersoy, projeye 1980 yılında karar verildiğini ve alan ile yer tahsisi yapıldığını anlatarak, "1992 yılında bir proje yarışması yapılıyor. Yarışma sonunda proje başlamış oluyor. 28 yıl geçiyor, Cumhurbaşkanımız bizi atarken söylediği projelerin başında burası da geliyordu. 2020 yılı içinde mutlaka buranın açılması talimatını vermişlerdi. Bu yıl sonuna kadar bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Çok hızlı gidiyor sona gelindi. Haziran ayında da bu proje ile ilgili net tarihi vereceğiz. Peyzaj ve son montaj işlerimiz kaldı. Bu projeyle ilgili herhangi bir finansman sıkıntımızda yok. Bu yıl içinde Türk halkının hizmetine sunacağız" dedi.

'ÖZELLİKLE SÖZLEŞME BİTİM TARİHİNİ BEKLEDİK'Bakan Ersoy, bir gazetecinin Galata Kulesi'nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını hatırlatması üzerine, söz konusunun İstanbul olması halinde siyasi bakış açısıyla bir karar almayı doğru bulmadığını söyledi. Bakan Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir parçası bu. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde yer alan binaların tamamı bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı kurumlara ait binalar ve onlarla yaptığımız yatırımları içeriyor. Bu bağlamda Galata Kulesi de mülkiyeti bakanlığımıza bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir bina. Biz herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi için özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflarla olan sözleşme bitim tarihi 31 Aralık 2019 tarihine kadar bekledik ve aylar önce kendilerine bir bildirimde bulunduk, işletmesinin devralınmasıyla ilgili. Ocak ayında tekrar bir bildirimde bulunduk. Sürpriz bir bildirim, durup dururken çıkmış bir şey değil" diye konuştu.'GALATA KULESİ İŞLETME PROJESİ DEĞİL'Bakan Ersoy, Galata Kulesi Projesi'nin işletme projesi olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Basit bir işletme projesi gibi algılanıyor. Ben sık sık geziyorum orayı ve işletmesini de pek beğenmiyorum. Kafeterya ve binanın işletmesi, İstanbul'a, çağımıza ve turizme uygun bir işletme mantığı değil. Ama tekrar söylüyorum, bizim projemiz orada Galata Kulesi işletme projesi değil. Galata Kulesi bir Ceneviz Kulesi. Orası da İstanbul'un ilk meydanlarından Ceneviz Meydanı. Bizim amacımız, işletmeyi devralırken esas meydanı eski canlı ortamına kavuşturmak. Meydanda doğal setler oluşturacağız, oturma alanları meydanı bozmayacak şekilde. Doğal bir amfi gibi, bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin, opera, bale, güzel sanatlar gibi düzenli aktivitelerini gerçekleştireceğiz. Orayı kültür meydanı haline getirmek istiyoruz."'MART İÇERİSİNDE İHALESİ BİTİYOR'5 Nisan'dan itibaren Galataport'a ilk gemilerin yanaşmaya başlayacağını belirten Bakan Ersoy, "Eylül sonu itibariyle de bütün aktiviteler alanları hizmete girmiş haline geliyor. Bu kültür organizasyonlarını yaparken biz sadece Beyoğlu Belediyesi ile görüşmüyoruz. Oradaki esnafla da yıllardır konuşuyorum, tanışıyorum ve fikirlerini alıyorum. Zaten projeyi hayata geçirirken onların görüşlerini alacağız. Galata Kulesi'nde Doğan Apartmanı var. Belediye orada çok başarılı bir sokak sağlıklaştırma yapmış, çok büyük bir bölümünü de tamamlamış. Kalan kısmına biz de destek olarak, Alman Lisesi'nin ve eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin olduğu yokuştan çıkarak, tünele bağlamak istiyoruz. Eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi'ni de bir kültür merkezi haline getiriyoruz. Mart ayı içerisinde ihalesi bitiyor. Haziran'a kadar orayı da hizmete alacağız" dedi.'KİMSEYLE BİR İLETİŞİM SIKINTIM YOK'

Bakan Ersoy, İstanbul'da Atlas Pasajı Projesi'nde sona geldiklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu İstanbul için çok iyi bir proje. Unutmamalıyız ki, bakanlık olarak hem İstanbul'a hem İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Bizim başkanla bir iletişim problemimiz yok. Kendisi her istediği zaman beni arayabiliyor, en kısa sürede kendisine dönüyorum. Benim zaten kimseyle bir iletişim sıkıntım yok. İsteyen belediye başkanı da, turizm bölgelerinden olsun, diğer bölgelerden olsun benden çok rahat randevu alabiliyorlar. Buna CHP'li belediyeler dahil. Sayın Ekrem İmamoğlu da ne zaman isterse benden randevu alabilir. Fikrime ihtiyaçları varsa her türlü desteği de, fikri de vermeye hazırım. Ben öyle düşünüldüğü gibi, bir iletişim problemi olduğunu sanmıyorum ama basın üzerinden de konuşmayı doğru bulmuyorum."

- Ankara

Kaynak: DHA