Bakan Ersoy: "Bizim önerdiğimiz şekilde geçerse yasa, bilet tartışması kalmayacak"

"Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit olacak"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemada bilet tartışmalarına ilişkin, "Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde geçerse yasa, bilet tartışması kalmayacak"dedi.

Ersoy, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sinema sektörü hakkındaki sorularını cevapladı. Ersoy, sinema sektöründe tartışma olduğunu hatırlatan gazeteciye, "Tartışılan konu sağlıklı bir konudur. En azından 14 yıldır çıkmayan bir yasamız vardı, bunun ilgili olarak Bakan olduktan sonra bu yasa üzerinde çalıştık, yasanın paydaşlarıyla çok yoğun toplantılar yaptık. İnşallah Meclise de sevki yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. Sinema yapımcıları, sinema salonları ile ilgili asıl sıkıntı, şeffaflık. Hasılat şeffaf şekilde kimsenin kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde tespiti gerekiyor. Bununla ilgili yazılımı devreye sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazılım hakkında bilgi veren Ersoy, "E-biletten tutun da, hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülebileceği bire uygulama. Herke kendi filmi ile ilgili salondaki anlık seyirci sayılarını, hasılat gelirlerini alık görüp kayıt alabilecekleri bire sistem. Sadece sanatçılar ve sinema salonları değil, devlette olayın paydaşıdır. Rusüm gelirleri ile gelişmekte olan sinema sektörü, yapımcıları desteklenmekte. Yazılımla kayıt dışında olan bilet gelirleri var. Onları kontrol altına almış olacağız. Uzun yıllardır tartışma konusu olan dergiler çıktıktan sonra hasılatın paylaşımı var. Adı konmamış etik kurallar var. Etik kuralların resmileşmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Promosyon ile ilgili düzenleme yapmaları gerektiğini söyleyen Ersoy, "Biz kendi önerilerimizi gönderdik. Meclis'te tartışılacak. Meclis'te kabul görürse geçecek. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağıtılmasıdır. Promosyonla biletin payını aşağı çekiyorsanız, net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Eşitlik ilkesini bozmuş oluyorsunuz" diye konuştu.

Ersoy şöyle konuştu:

"Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde geçerse yasa, bilet tartışması kalmayacak.

Kaynak: İHA